Футбол
Касильяс в декабре пройдет тесты, чтобы попытаться вернуться в игруСпорт-Экспресс 07:19
Вратарь «Порту» Икер Касильяс еще рассчитывает вернуться на поле. Как сообщает A Bola, 38-летний испанец в декабре проведет серию медицинских и физических тестов, чтобы определить, сможет ли он снова играть за «Порту» после перенесенного в мае инфаркта.
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Политика
Переговоры Путина и Макрона прошли на позитивной ноте – Песков
Пресс-секретарь Путина отметил, что переговоры прошли на позитивной ноте, но это не значит, что лидеры были согласны по всем пунктам, однако обсуждение как совпадающих, так и не совпадающих мнений шло конструктивно и последовательно.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
Британский музыкант сэр Элтон Джон заступился за принца Гарри и его супругу Меган Маркл.
Обновлено в 01:59
Общество
Россияне рассказали о планах на будущее
Большинство россиян планируют свою жизнь на короткую, среднюю и длительную перспективу и уверены, что их будущее зависит от них самих, следует из опроса Фонда общественного мнения.
Обновлено в 08:24
Политика
Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму
В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Политика
Путин заявил, что радиоактивной угрозы в Северодвинске нет
"Если вы имеете в виду инцидент в Северодвинске, то никакой угрозы там нет, никакого повышения [радиационного] фона там тоже не существует", - подчеркнул он, отвечая на вопрос французской журналистки о рисках радиоактивного заражения после "техногенной катастрофы".
Обновлено вчера в 13:40
Культура
Завтра в Новокузнецке откроют Сибирский центр современного искусства
Сибирский центр современного искусства откроется Межрегиональной художественной выставкой "ФОРМА", экспозиция которой разместится на площади более 5000 м.
Обновлено 18 августа в 19:29
Происшествия
В Челябинске девять пострадавших в ДТП остаются в больницах
Девять человек остаются в лечебных учреждениях после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
Почти 130 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»
Почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Обновлено вчера в 17:45
Наука
В Китае начнут продавать клонированных котов
Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Теннис
Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца
Отец 17-летней теннисистки Константин был найден мертвым в понедельник.
Обновлено в 02:33
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Украина намерена начать поставки газа из Румынии
"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Происшествия
Вспышка листериоза зафиксирована в Испании
Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Рогозину показали танцующего лезгинку робота в папахе
Участники 10-го северо-кавказского молодежного форума «Машук» продемонстрировали главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро
В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Кино
Кит Харингтон переживает о бесплодии после «Игры престолов»
Ранее были опубликованы первые фото Кита Харингтона, выпущенного из реабилитационного центра.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Названа причина заболевания детей кишечной инфекцией в лагере на Урале
Причиной заболевания детей кишечной инфекцией в лагере "Талый ключ" в поселке Сосновый Бор стало заражение от персонала пищеблока, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Обновлено в 08:06
Политика
Песков оценил ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов, например «Фризиума».
Обновлено в 07:32
Футбол
Спартак — ЦСКА 2:1
Обновлено вчера в 14:47
Технологии
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Кино
Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс
Обновлено вчера в 03:05
Транспорт
«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин
Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Политика
Асад предложил создать в Сирии языковые центры русского языка
Президент Сирии Башар Асад попросил депутата Госдумы Дмитрия Саблина подключиться к решению проблемы нехватки учителей русского языка в САР, в том числе предложил создать языковые центры или курсы, сообщила пресс-служба Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство".
Обновлено в 06:18