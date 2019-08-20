Вратарь «Порту» Икер Касильяс еще рассчитывает вернуться на поле. Как сообщает A Bola, 38-летний испанец в декабре проведет серию медицинских и физических тестов, чтобы определить, сможет ли он снова играть за «Порту» после перенесенного в мае инфаркта.

Касильяс в декабре пройдет тесты, чтобы попытаться вернуться в игру

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