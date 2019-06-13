Касильяс в четверг может объявить о завершении карьерыРИА Новости 04:38

Бывший вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, который в мае перенес инфаркт миокарда, в четверг объявит о завершении карьеры, сообщает goal.com со ссылкой на португальскую газету O Jogo.

Касильяс в четверг может объявить о завершении карьеры

Политика Путин уволил генералов в связи с делом Голунова 11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.

Общество Проект «Профстажировки 2.0» предложит студентам темы для дипломов под запросы компаний Новая платформа проекта "Профстажировки 2.0", который реализуют Общероссийский народный фронт (ОНФ) и АНО "Россия - страна возможностей", позволит студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний и получать практический опыт с перспективой трудоустройства.

Политика ЕС решил ввести новые санкции против России Ожидается, что на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 год и решен вопрос об очередном продлении санкций против Москвы, срок которых истекает 31 июля 2019 года.

Общество В Омской области ожидаются заморозки Дачников предупреждают о необходимости позаботиться о посадках.

Общество Ученые выяснили, как мужчины становятся геями "Эффект старшего брата" известен давно - чем больше в семье рождается мальчиков подряд, тем выше вероятность того, что следующий из них будет геем.

Происшествия В Белоруссии казнили убийцу трех человек В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.

Футбол «Ливерпуль» вновь интересуется Фекиром "Ливерпуль" возобновил интерес к полузащитнику "Лиона" Набилю Фекиру, пишет французское издание Le Progres.

Здоровье Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.

Футбол Бреев и Чиркин покинули «Оренбург» Полузащитники Сергей Бреев и Григорий Чиркин покинули футбольный клуб "Оренбург" в связи с истечением сроков контрактов, сообщается на официальном сайте команды.

Происшествия В Новосибирской области девушку убило молнией Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.

Кино Фильм «Сторож» выйдет одновременно в кинотеатрах и на «Кинопоиске» В мае 2018 года на «Кинопоиске» появился раздел «Онлайн», в котором собрана библиотека фильмов, мультфильмов и сериалов.

Общество Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Здоровье Радий Хабиров поможет людям следить за здоровьем Радий Хабиров отметил, что статистика улучшается благодаря работе врачей. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Гаджеты Процессорные войны: Ryzen 9 3950X показал себя в Geekbench Только вчера был официально представлен 16-ядерный флагман AMD Ryzen 9 3950X на базе архитектуры Zen 2. И, хотя до его выхода на рынок ещё несколько месяцев, уже можно сказать, что самый мощный игровой процессор «красных» обходит один из лучших процессоров Intel.

Интернет Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского» В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.

Транспорт В Москве из-за концерта Kiss перекроют улицы у стадиона «Динамо» Вечером 13 июня в Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта группы Kiss на стадионе «Динамо» («ВТБ Арена»).

Политика Названо число жертв среди мирных жителей Донбасса с начала конфликта С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 3 тыс. мирных жителей.

Технологии Российские вузы начнут выдавать выпускникам электронные дипломы В 2021 году вузы России планируют начать выдачу электронных дипломов об образовании.