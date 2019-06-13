Касильяс в четверг может объявить о завершении карьерыРИА Новости 04:38

Бывший вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, который в мае перенес инфаркт миокарда, в четверг объявит о завершении карьеры, сообщает goal.com со ссылкой на португальскую газету O Jogo.

Касильяс в четверг может объявить о завершении карьеры

Транспорт Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

Общество В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Финансы ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.

Авто Минпромторг ожидает небольшой рост производства автомобилей в 2019 году Минпромторг допускает, что в 2019 году возможен незначительный рост производства автомобильной техники, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Происшествия Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве В результате пострадали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.

Общество Власти могут обсудить вопрос о четырехдневной рабочей неделе Технологический прогресс не только приводит к сокращению рабочих мест, но и рабочего времени.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

Политика Медведев раскритиковал «Роскосмос» Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития «Роскосмоса».

Экономика Больше половины россиян покупают товары только по акции Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.

Общество Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.

Шоу-бизнес Ольга Кузьмина развелась с мужем Актриса Ольга Кузьмина, прославившаяся ролью в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон» рассталась со своим мужем Алексеем.

Происшествия На севере Байкала произошла массовая гибель рыбы На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы.

Происшествия СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Шоу-бизнес Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.

Авто Появились первые фото нового Renault Captur В Интернет просочились первые неофициальные фото обновленного Renault Captur. Премьера машины должна состояться в ближайшее время.

Происшествия В Новосибирской области от удара молнии погибла девушка Молния ударила в девушку в Колыванском районе Новосибирской области в четверг, она скончалась от полученных травм.

Экономика Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ По мнению Кудрина, в этом году экономический рост составит примерно один процент, а в следующем году - один-два процента.

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.

Общество Спецмагазины для алкоголя и табака могут появиться в России В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия".

Общество Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов Роскомнадзор планирует в 2019 году проверить соцсеть TikTok на соблюдение российского законодательства, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.

Футбол Ферлан Менди: «Зидан поможет мне прогрессировать в „Реале“» Защитник сборной Франции Ферлан Менди поделился эмоциями после подписания долгосрочного контракта с мадридским «Реалом».