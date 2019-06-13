Футбол
Касильяс в четверг может объявить о завершении карьерыРИА Новости 04:38
Бывший вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, который в мае перенес инфаркт миокарда, в четверг объявит о завершении карьеры, сообщает goal.com со ссылкой на португальскую газету O Jogo.
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