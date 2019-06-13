Футбол

Касильяс в четверг может объявить о завершении карьерыРИА Новости 04:38

Бывший вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, который в мае перенес инфаркт миокарда, в четверг объявит о завершении карьеры, сообщает goal.com со ссылкой на португальскую газету O Jogo.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Икер Касильяс: Позвольте мне самому объявить о завершении карьеры

Советский спорт08:12

Касильяс призвал не заявлять о завершении его карьеры раньше времени

Sport24.ru07:39

Касильяс отреагировал на новости об окончании карьеры

Спорт-Экспресс05:45

Касильяс опроверг информацию о завершении карьеры

Матч ТВ07:26

Касильяс опроверг информацию о завершении карьеры

Sportbox.RU07:26

Касильяс готов объявить о завершении карьеры

Нева Спорт07:31

Касильяс в четверг может объявить о завершении карьеры

РИА Новости04:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
Происшествия

СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски

Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Политика

Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал вернуть России лидерство в космосе. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 13 июня.
Обновлено в 08:22
Происшествия

На борту атакованного в Оманском заливе танкера были россияне

Среди моряков, находившихся на борту одного из нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе, по непроверенным данным, были россияне.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Кокорин попросил суд о справедливости

Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Авто

Subaru подготовила спецверсию для кроссовера XV

Российские дилеры компании Subaru начали приём заказов на кроссовер XV в специальном исполнении, которое получило название Tokyo.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Общество

Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордной отметке

В четверг, 13 июня, в столице зафиксировали атмосферное давление, близкое к рекордным показателям.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Обновлено в 06:44
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Обновлено в 06:28
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Культура

Сотрудница музея «Кижи» стала лучшим гидом России

Обновлено в 07:18
Политика

В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

В Нью-Йорке в возрасте 94 лет скончалась американская актриса Сильвия Майлз.
Обновлено в 07:09
Футбол

Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавил «Вест Бромвич»

Новым главным тренером «Вест Бромвича» назначен Славен Билич.
Обновлено в 08:26
Политика

Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФ

Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 08:09
Авто

Компания Kia презентовала седан Cadenza

Компания KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третьего поколения для южнокорейского рынка.
Обновлено вчера в 04:19
Шоу-бизнес

Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ

В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Экономика

В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников

Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено 11 июня в 10:16
Экономика

Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога

Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Технологии

Токены Telegram были жестко раскритикованы. К проекту есть вопросы

По словам эксперта, мессенджер Telegram не имеет никакой коммерческой модели, изначально он финансировался исключительно на деньги основателя Павла Дурова.
Обновлено в 07:55
Финансы

Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов

Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.
Обновлено в 06:24
Хоккей

Владимир Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 22:42
Авто

Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Футбол

Бакайоко мечтает продолжить карьеру в «ПСЖ»

Полузащитник «Челси» Тимуе Бакайоко, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за «Милан», выразил желание продолжить однажды карьеру в «ПСЖ».
Обновлено в 08:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное