Касильяс в четверг может объявить о завершении карьерыРИА Новости 04:38

Бывший вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, который в мае перенес инфаркт миокарда, в четверг объявит о завершении карьеры, сообщает goal.com со ссылкой на португальскую газету O Jogo.

Касильяс в четверг может объявить о завершении карьеры

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