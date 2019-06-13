Футбол
Касильяс в четверг может объявить о завершении карьерыРИА Новости 04:38
Бывший вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, который в мае перенес инфаркт миокарда, в четверг объявит о завершении карьеры, сообщает goal.com со ссылкой на португальскую газету O Jogo.
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Обновлено в 08:28
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
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Обновлено в 07:09
Футбол
Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавил «Вест Бромвич»
Новым главным тренером «Вест Бромвича» назначен Славен Билич.
Обновлено в 08:26
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Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Экономика
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Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
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Обновлено 11 июня в 10:16
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Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
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Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Футбол
Бакайоко мечтает продолжить карьеру в «ПСЖ»
Полузащитник «Челси» Тимуе Бакайоко, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за «Милан», выразил желание продолжить однажды карьеру в «ПСЖ».
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