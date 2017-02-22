Касильяс указал судьям на их ошибки в матче «Порту» с «Ливерпулем»Нева Спорт 03:58

Вратарь «Порту» Икер Касильяс в своем Instagram поделился мнением о поражении своей команды от «Ливерпуля» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. По словам Касильяса, он оптимистичен на 100 из 100 процентов.

Касильяс указал судьям на их ошибки в матче «Порту» с «Ливерпулем»

Экономика Россияне остались без салата «Цезарь» В России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь».

Армия и оружие Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.

Происшествия В Воронеже задержан подозреваемый в наезде на курсанта МЧС Подозреваемый в намеренном наезде на курсанта воронежского филиала ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» в Воронеже 1 апреля задержан.

Происшествия Криминального авторитета Таро снова арестовали Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.

Политика Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств. Официально это произойдет 27 апреля.

Общество В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.

Происшествия Абызов пытался снять деньги со счетов до ареста средств Во время заседания Мосгорсуда по делу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова представитель СКР заявил, что на денежные средства фигуранта дела был наложен арест.

Политика Украина не заинтересована в Минских соглашениях, заявил Медведчук Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Украина не заинтересована в выполнении Минских соглашений.

Происшествия СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.

Спорт Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта Костомаров посчитал, что Загитовой лучше уйти из спорта чемпионкой.

Политика ФСБ задержала сторонника «Правого сектора» по фамилии Пирожок ФСБ задержала в московском регионе члена запрещенной украинской организации «Правый сектор» по фамилии Пирожок, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление спецслужбы по Москве и Московской области.

Политика В МИД Турции не исключили еще одной сделки с Россией по С-400 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не исключает еще одной сделки с Россией по С-400. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Suzuki рассказала о новом Jimny для России Компания Suzuki начнет российские продажи маленького внедорожника Jimny четвертого поколения ближе к началу осени 2019 года.

Шоу-бизнес Племянник Михаила Евдокимова сдал ДНК-тест на отцовство Андрей Евдокимов решил сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить наличие у него маленького сына.

Футбол Сигурдссон признан лучшим игроком 22-го тура РПЛ Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон стал лучшим игроком 22-го тура РПЛ.

Происшествия В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала новорожденного сына Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.

Космос В Сети выберут имя для крупнейшей карликовой планеты Солнечной системы Пользователи интернета могут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы, говорится на сайте Планетологического общества.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов — о потасовке с командой Макгрегора: «Сейчас я ни о чем не жалею» Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в эксклюзивном интервью «Матч ТВ» поделился мнением о потасовке с командой Конора Макгрегора после UFC 229.