Футбол

Касильяс указал судьям на их ошибки в матче «Порту» с «Ливерпулем»Нева Спорт 03:58

Ливерпуль — Порту
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
73′
73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
Вратарь «Порту» Икер Касильяс в своем Instagram поделился мнением о поражении своей команды от «Ливерпуля» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. По словам Касильяса, он оптимистичен на 100 из 100 процентов.
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