Футбол

Касильяс рискует завершить карьеру после перенесенного инфарктаВести.Ru 10:47

Испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс рискует завершить профессиональную карьеру футболиста после в среду перенесенного инфаркта на утренней тренировке. После того, как он был госпитализирован, ему провели операцию. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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