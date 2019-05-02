Футбол
Касильяс рискует завершить карьеру после перенесенного инфарктаВести.Ru 10:47
Испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс рискует завершить профессиональную карьеру футболиста после в среду перенесенного инфаркта на утренней тренировке. После того, как он был госпитализирован, ему провели операцию. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Армия и оружие
ВСУ заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе
Обновлено в 08:21
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
Обновлено 30 апреля в 19:06
Армия и оружие
Военные РФ и Китая отработали оказание помощи аварийной подлодке
Учения "Морское взаимодействие-2019" проходят в Китае с 1 по 4 мая Экипажи спасательных судов Тихоокеанского флота и Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая провели совместные учения по оказанию помощи аварийной подлодке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа ТОФ.
Обновлено в 01:59
Наука
Эко-пакеты не разлагаются годами
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член британской палаты лордов Грегори Баркер, председатель совета директоров холдинга En+ получил от 3 до 4 млн фунтов ($3,9-5,2 млн) в качестве бонуса за участие в переговорах с Минфином США о снятии санкций с компании.
Обновлено в 11:16
Политика
США назвали российский газ дешевым и ненадежным
Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».
Обновлено в 07:05
Футбол
«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 03:09
Гаджеты
Компания Apple может вернуть в iPhone сканер Touch ID
Напомним, с выходом смартфона iPhone X в 2017 году компания Apple заменила дактилоскопический датчик на сканер Face ID, который распознает владельца по лицу.
Обновлено в 06:09
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до премьеры
Компания Kia готовит к дебюту внедорожную модификацию хэтчбека Сееd. Новинка под названием Xceed будет представлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 23:02
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Политика
Путин подписал поручения по жилью и благоустройству
Региональным властям рекомендовано предусматривать в проектах планировки и благоустройства территорий, утверждаемых органами местного самоуправления, спортивные и детские площадки.
Обновлено в 09:57
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Происшествия
Оружейный магазин в Махачкале загорелся после хлопка
По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок, после чего помещение загорелось.
Обновлено в 07:12
Экономика
Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Общество
Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы
Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено в 02:20
Здоровье
Куда присасываются клещи, рассказали москвичам
В департаменте предупредили, что паразиты присасываются безболезненно, а их излюбленными местами являются зона за ушами и область паха, а также шея и подмышки.
Обновлено в 04:13
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации, заявил доверенное лицо победителя президентской гонки на Украине Вадим Галайчук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Манчини: «В Италии Почеттино и Клоппа уже бы убили»
Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал о том, насколько сложнее тренировать в Италии.
Обновлено в 10:49
Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Политика
МИД Украины опротестовал упрощение процедуры получения гражданства РФ
В министерстве иностранных дел Украины осудили решение российских властей, которые упростили процедуру получения гражданства РФ для отдельной категорией граждан, включающей также жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 15:20
Авто
Пикап Toyota Tundra проехал миллион миль без капремонта
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов проводит майские каникулы на яхте
Звезда «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов присоединился к числу российских звезд, которые проводят майские каникулы в солнечном Дубае.
Обновлено в 09:51
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55