Футбол

Касильяс продлит контракт с «Порту»Газета.Ru вчера в 12:17

Голкипер "Порту" Икер Касильяс продлит контракт с португальским клубом еще на год, сообщает "Советский спорт". По информации Marca, испанский вратарь хочет воспользоваться опцией в контракте, которая даст ему возможность провести в "Порту" следующий сезон.
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Касильяс продлит контракт с «Порту»

Soccer.ruвчера в 12:55

СМИ: «Порту» продлит контракт с Касильясом

Спорт-Экспрессвчера в 12:43

СМИ: Касильяс продлит контракт с «Порту»

Матч ТВвчера в 11:52

Касильяс продлит контракт с «Порту»

Газета.Ruвчера в 12:17

СМИ: Касильяс продлит контракт с «Порту»

Sportbox.RUвчера в 11:52

Касильяс продлил контракт с «Порту» на год

Советский спортвчера в 11:48

Касильяс продлит контракт с «Порту» на год

Sport24.ruвчера в 11:36
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Третий опытный самолет МС-21-300 поднялся в воздух

Третий опытный самолет МС-21−300 впервые поднялся в воздух и совершил свой первый полет.
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Уволился разработчик новых модулей МКС

Уволился главный разработчик новых российских модулей для МКС в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Савельев, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Шереметьево опасно сблизились два лайнера

"Накануне вечером грузовой Boeing 747 британской авиакомпании не смог с первой попытки приземлиться в "Шереметьево" и начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:18
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Поршнев заменит Гараничева в эстафете чемпионата мира

Российский биатлонист Никита Поршнев примет участие в мужской эстафете чемпионата мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено вчера в 11:55
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Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии

В Мельбурне завершилась квалификация первого этапа сезона "Формулы-1" – Гран-при Австралии.
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Французский депутат поделился впечатлениями от посещения Ялты

Депутат от департамента Воклюз Жан Клод Буше рассказал, что первое, что приходит ему на ум при посещении Ялты, - это спокойствие и мир.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Стрелок из Новой Зеландии планировал продолжить атаку

Стрелок, напавший на мечети в городе Крайстчерч, планировал продолжить атаку, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
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Бывший генпрокурор Украины посоветовал взять россиян в рабство

В эфире телеканала NewsOne Пискун посоветовал властям Украины потребовать от России ренту за пользование украинской землёй.
Обновлено в 04:05
Экономика

Гильдия пекарей России сообщила об ожидаемом росте цен на хлеб

Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) сообщила, что с начала года средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов снизились на 1,1%. При этом собеседник «РИА Новости» в объединении уточнил, что по итогам 2019 года ожидается рост цен на хлеб в 5-6%.
Обновлено в 03:20
Политика

В МИД РФ заявили, что Россия не оставит без ответа санкции ЕС

В российском министерстве иностранных дел заявили, что Россия не оставит без ответа санкции Евросоюза, которые были введены в отношении россиян из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 05:29
Политика

Гуаидо заявил о получении контроля над компанией Citgo

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом, заявил, что контролирует Citgo — подразделение государственной нефтяной компании PDVSA в США.
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Политика

Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета

Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Новой Зеландии увеличилось число жертв теракта

Количество погибших в результате теракта в Новой Зеландии увеличилось до 50.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Благовещенске ликвидировали пожар в цеху по производству полистирола

Пожар в цеху по производству полистрирола в Благовещенске ликвидирован, сообщает в субботу ГУ МЧС по Амурской области.
Обновлено в 04:19
Общество

«Желтые жилеты» перекрыли движение транспорта на Елисейских полях

Несколько десятков человек перекрыли автомобильное движение в верхней части Елисейских полей.
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National Interest: Россия победила в санкционной войне

Профессор политологии американского Университета содружества Вирджинии Джуди Твигг в статье для журнала National Interest пришла к выводу, что Россия побеждает в санкционной войне против Запада.
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Политика

ПАРНАС собирается инициировать федеральный референдум о доверии к власти

Михаил Касьянов отметил, что инициацию референдума планирую проводить строго в соответствии с нынешним законодательством.
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Певца Тото Кутуньо грозят не пустить на Украину

Итальянского поп-певца Тото Кутуньо могут не пустить на Украину, где у него запланированы гастроли.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

В Латвии оштрафовали двух солдат США за осквернение памятника Свободы

Двух американских солдат в Латвии оштрафовали на 400 евро за то, что они справили малую нужду у главного монумента республики - памятника Свободы в Риге, сообщает информагентство LETA.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Аксенов заявил о правовых перспективах иска к Киеву за ущерб Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что иск к Киеву за ущерб из-за нахождения полуострова в составе Украины имеет правовые перспективы.
Обновлено в 04:19
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Boeing спешно выпускает обновленное ПО для самолетов модели 737 MAX

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Скончался дважды лауреат Пулитцеровской премии поэт Уильям Мервин

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Конор Макгрегор может вернуться в октагон

Конор Макгрегор, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата и UFC в двух весовых категориях, намерен вернуться в октагон.
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Депутата Госдумы лишили ученой степени из-за плагиата в диссертации

Президиум Высшей аттестационной комиссии Минобразования лишил ученой степени депутата Госдумы Евгения Москвичева ("Единая Россия"), пишет "Новая газета" со ссылкой на участников заседания академика Виктора Васильева и профессора Александра Фрадкова.
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Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину

Истец апеллирует к статье 96 закона «О выборах депутатов Госдумы», согласно которой при передаче вакантного депутатского мандата партия должна предложить его кандидатам, которые входили в ту же региональную группу (или же общефедеральную часть списка), что и выбывший депутат.
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В Красноярском крае зафиксирован похожий на метеорит летящий объект

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Яичница может вредить сердцу и стать причиной преждевременной смерти

Исследование показало, что каждые дополнительные 300 мг холестерина в дневном рационе человека увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 17%.
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Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность

Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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