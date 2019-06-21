Футбол

Касильяс пожелал Торресу удачи после завершения карьерыГазета.Ru 07:40

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Голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс отреагировал на сообщение об уходе бывшего партнера по сборной Испании Фернандо Торреса, передает "Советский спорт". О завершении игровой карьеру 35-летний футболист объявил сегодня, 21 июня в твиттере.
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«Гордись всем, что ты дал футболу». Касильяс пожелал удачи завершившему карьеру Торресу

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Касильяс пожелал Торресу удачи после завершения карьеры

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Икер Касильяс — Торресу: «Гордись всем тем, что ты дал футболу»

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«Горжусь тем, что ты дал футболу». Касильяс поздравил Торреса с завершением карьеры

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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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