Футбол
Касильяс поздравил Петра Чеха с завершением карьерыSport.ru 04:59
Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс, который недавно выписался из больницы после перенесенного им инфаркта, пожелал удачи голкиперу "Арсенала" Петру Чеху, который завершил карьеру.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:00, Ашберн
Происшествия
Задержан глава московского отдела СК на воздушном и водном транспорте
Следственный комитет сообщил о задержании руководителя московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Вооруженные силы Тайваня отработали действия на случай вторжения КНР
На Тайване вооруженные силы острова отрабатывали действия в случае вторжения.
Обновлено в 06:55
Общество
В Китае обнаружили кладбище времен бронзового века
Обновлено в 08:55
Игры
Итальянский журналист подтвердил, что Death Stranding выйдет на PC
Итальянский журналист Антонио Фусито сообщил, что Death Stranding выйдет на PC через некоторое время после релиза на Playstation 4. Он рассказал, что эксклюзивность игры для консоли от Sony будет временной, а после этого проект выйдет но компьютерах.
Обновлено в 08:53
Футбол
Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»
Нападающий сборной России Артем Дзюба может перейти из "Зенита" в английский "Вулверхэмптон".
Обновлено в 08:11
Общество
Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц
«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39
Происшествия
«Мемориал» признал политзаключенным активиста «Голоса» Романа Удота
Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным активиста «Голоса» Романа Удота, обвиняемого в угрозе убийством, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 07:23
Путешествия
Россия оказалась среди самых посещаемых стран
Россия попала в рейтинг топ-20 самых посещаемых стран, составленный Всемирной туристской организацией (UNWTO).
Обновлено в 06:12
Здоровье
Онищенко пояснил данную пожилым россиянам рекомендацию жить впроголодь
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что его слова о необходимости жить "чуть-чуть впроголодь" исказили, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Напавший на редакцию газеты в Ставрополе помещен в психдиспансер
72-летний мужчина, подозреваемый в нападении на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, помещен в психиатрический стационар по ходатайству следствия.
Обновлено в 07:39
Политика
Зеленский попросил Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности страны Василия Грицака, сообщили в пресс-службе главы государства.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
Обновлено в 02:13
Футбол
Доходы российских футбольных клубов за год выросли на 16%
Совокупный доход российских футбольных клубов за год вырос на 15,9% и составил €813 млн, следует из отчетности аудиторской компании Deloitte.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
В ДНР опубликовали видео допроса украинского диверсанта
Народная милиция самопровозглашенной ДНР опубликовала видеозапись с фрагментами допроса одного из восьми украинских военнослужащих, которые были задержаны на автомобиле после пересечения линии разграничения.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Армия Украины останется без прапорщиков
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий, упразднить прапорщиков и мичманов, а также разделить сержантский и старшинский состав на младший и старший ранги.
Обновлено в 06:20
Кино
Netflix опубликовал трейлер второго сезона «Тьмы»
На официальном канале Netflix в YouTube опубликован трейлер второго сезона немецкого сериала «Тьма».
Обновлено в 06:22
Происшествия
Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен
Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Из судов Краснодара изъяли дела в ходе проверки жалоб автоконцернов
Ранее крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, пожаловались в ФСБ, Генпрокуратуру РФ, Совет по противодействию коррупции при президенте России и Высшую квалификационную коллегию судей на мошеннические схемы по взысканию компенсаций с участием судов Краснодара.
Обновлено в 08:33
Космос
Геомагнитная буря приближается к Земле
Исследователи из центра NASA сообщают, что Земле приближается геомагнитная буря.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых
88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 11-летний Адам принял участие в съемках популярного турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции по подозрению во взяточничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 05:28
Политика
Украинский закон о среднем образовании урежет обучение на русском языке в школах
По словам Гриневич, "представители коренных народов Украины, которые не проживают в речевой среде родного языка и не имеют государства, которые бы защищало их язык (в первую очередь речь о крымских татарах), будут обучаться с первого по одиннадцатый (двенадцатый) класс на языке коренного народа - наряду с основательным изучением украинского языка".
Обновлено в 08:24
Происшествия
«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет
В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Порошенко вступил в партию «Европейская Солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Названы возможные причины крушения Ми-8
В украинской военной прокуратуре назвали основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области, сообщает РИА "Новости" Там отметили, что причиной трагедии могли стать техническая неисправность, качество топливо и плохая подготовка к полету.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35