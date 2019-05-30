Футбол

Касильяс поздравил Чеха с завершением карьерыМатч ТВ 04:45

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, вчера
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Всего самого лучшего, — написал Касильяс на своей страничке в Twitter. "Арсенал" в финальном матче Лиги Европы уступил "Челси" со счетом 1:4. Для Чеха этот матч стал заключительным в карьере.
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Касильяс поздравил Чеха с завершением карьеры

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