Футбол

Касильяс поздравил Чеха с завершением карьерыЧемпионат 04:54

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Вратарь «Порту» Икер Касильяс в своём «твиттере» обратился к голкиперу «Арсенала» Петру Чеху, который накануне, 29 мая, провёл последний матч в профессиональной карьере.
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Касильяс поздравил Чеха с окончанием карьеры

Спорт-Экспресс04:09

Касильяс поздравил Чеха с завершением карьеры

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Касильяс поздравил Чеха с завершением карьеры

Sportbox.RU04:45

Касильяс поздравил Чеха с завершением карьеры

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Касильяс поздравил Чеха с потрясающей карьерой (фото)

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Касильяс поздравил Петра Чеха с завершением карьеры

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Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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