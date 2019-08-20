Футбол

Касильяс после инфаркта может вернуться на поле в декабреProstoProSport 10:18

Голкипер «Порту» Икер Касильяс может продолжить футбольную карьеру. Как сообщает A Bola, в декабре 38-летний вратарь пройдет медицинские тесты, которые определят его готовность к выходу на поле.
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Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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