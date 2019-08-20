Футбол
Касильяс после инфаркта может вернуться на поле в декабреProstoProSport 10:18
Голкипер «Порту» Икер Касильяс может продолжить футбольную карьеру. Как сообщает A Bola, в декабре 38-летний вратарь пройдет медицинские тесты, которые определят его готовность к выходу на поле.
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