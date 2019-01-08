Футбол

Касильяс поприветствовал Пепе в «Порту»
Чемпионат
11:31

Голкипер «Порту» Икер Касильяс поприветствовал защитника Пепе, который перешёл в португальский клуб на правах свободного агента. Напомним, Касильяс и Пепе вместе выступали за мадридский «Реал» с 2007 по 2015 год.
Чемпионат11:31

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Вратарь «Порту» Касильяс поприветствовал Пепе в команде

Sport24.ru11:46

Касильяс рад воссоединению с Пепе, Лодыгин ставит «лайк»

Sportbox.RU19:44

Касильяс поприветствовал Пепе в «Порту»

Советский спорт13:11

Вратарь «Порту» Касильяс поприветствовал вернувшегося Пепе

Газета.Ru12:49

Касильяс рад воссоединению с Пепе, Лодыгин ставит «лайк»

Матч ТВ19:44

Касильяс поприветствовал Пепе в «Порту»

Чемпионат11:31
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Армия и оружие

Лаос передал России 30 танков Т-34

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В РФ вступили в силу новые тарифы ОСАГО

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Общество

Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет

Как отмечает ТАСС, Браун стала старейшей жительницей Соединенных Штатов 9 мая прошлого года.
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Политика

Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили

"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - подчеркнул глава концерна.
Обновлено в 14:39
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено в 19:53
Политика

Роскосмос опроверг выход из переговоров с NASA по окололунной станции

Сообщения о выходе из переговоров с NASA по окололунной станции Gateway были опровергнуты официальным представителем госкорпорации «Роскосмос» Владимиром Устименко.
Обновлено в 19:33
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Демократическая партия внесла в Конгресс США законопроект об отмене решения Минфина США о снятии санкций с компаний «En+», «Русал» и «Евросибэнерго», в которых Олег Дерипаска имеет долю, 8 января сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

National Interest оценил «смертоносный» танк Т-90С

В мире танков, где набирают популярность все более и более дорогие "навороты", российские Т-90С стремятся продемонстрировать скромность и сдержанность вкупе с повышенной эффективностью, пишет американский журнал The National Interest.
Обновлено в 18:39
Происшествия

Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео

Обновлено в 10:27
Общество

В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев

Обновлено в 09:17
Политика

В сенате США заблокировали закон о санкциях против России

Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено в 19:41
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В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя

17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Космос

Спутник NASA нашел экзопланету в 23 раза тяжелее Земли

Обновлено в 18:16
Автоспорт

Экипаж Николаева выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков

Обновлено вчера в 17:00
Политика

На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры

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Туркменов заставили закупить новые портреты президента из-за его седины

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Посольство РФ обвинило Британию в насильственном удержании Скрипалей

Россияне Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении лиц, насильственно удерживаемых в Великобритании, власти которой по-прежнему скрывают факты об обстоятельствах произошедшего в Солсбери в 2018 году.
Обновлено в 10:18
Политика

Социолог объяснила популярность Зеленского на Украине

Социолог Ирина Бекешкина в эфире «Общественного телевидения» рассказала, чем объясняется популярность шоумена Владимира Зеленского среди жителей Украины в преддверии выборов президента страны.
Обновлено в 20:15
Политика

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
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Политика

Посольство РФ окажет помощь задержанному в США Макаренко

Как писал News.ru, 5 января Макаренко был задержан на марианском острове Сайпан по запросу ФБР.
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В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей

Британские военные демонтируют крышу дома в Солсбери, где проживали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на распространенное властями графства Уилтшир сообщение.
Обновлено в 10:42
Здоровье

В Грузии 9 человек стали жертвами свиного гриппа

В свою очередь Минздрав Грузии призвал жителей сделать прививку от гриппа и соблюдать гигиену, передаёт «Рустави-2».
Обновлено вчера в 08:20
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Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото

Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в фейсбуке, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.
Обновлено в 10:23
Авто

Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей с механической КПП

За 11 месяцев 2018 года российские дилеры продали 663 тыс. новых автомобилей с механической коробкой передач, которые, в свою очередь, заняли 44% от рынка.
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Россиянину пообещали пожизненный запас водки за продление контракта с клубом НХЛ

Российскому форварду "Коламбус Блю Джекетс" Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки в случае продления контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес

Родные простились с Крисом Кельми

Прощание с певцом и композитором Крисом Кельми прошло во вторник на Николо-Архангельском кладбище в Москве, рассказал РИА Новости брат Кельми Евгений Суслин.
Обновлено в 17:03
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
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Музыка

Представлен логотип «Евровидения-2019»

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США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы

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Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Забайкалье

Два человека погибли, двое, в том числе 11-летний мальчик, госпитализированы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 20:06
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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