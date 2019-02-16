Футбол

Касильяс положительно высказался о женщинах-арбитрах в футболеЧемпионат 07:44

Аугсбург — Бавария
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «СГЛ Арена»
Леон Горетцка
1′
17′
Кингсли Коман
Чжи Дон Вон
23′
45′+3′
Кингсли Коман
53′
Давид Алаба
56′
Хамес Родригес
Томас Мюллер
64′
Серж Гнабри
Франк Рибери
Костас Стафилидис
Марко Рихтер
69′
72′
Леон Горетцка
Марко Рихтер
76′
Ян Моравек
Ку Чжа Чхоль
78′
82′
Тьяго Алькантара
Хави Мартинес
90′+2′
Хави Мартинес
Вратарь «Порту» Икер Касильяс сообщил, что ему нравится, когда женщины работают арбитрами в мужском футболе. Об этом голкипер написал в своём "твиттере" во время просмотра матча чемпионата Германии "Аугсбург" — "Бавария", закончившегося со счетом 2:3.
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Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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