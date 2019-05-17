Футбол
Касильяс опроверг информацию о завершении карьерыNews.ru вчера в 11:48
Вратарь футбольного клуба «Порту» Икер Касильяс не подтвердил информацию о завершении карьеры из-за перенесённого недавно инфаркта. Когда-нибудь мне придётся завершить карьеру.
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Касильяс: когда придёт момент, объявлю о завершении карьеры. Сейчас всё спокойно
Чемпионатвчера в 08:40
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Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100
Обновлено вчера в 09:43
Музыка
Лазарев выступил во втором полуфинале «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале международного конкурса «Евровидение-2019», на котором он представлял Россию.
Обновлено 16 мая в 16:25
Общество
Россия вошла в пятерку самых упоминаемых стран из-за Евровидения
Больше всего пользователи упоминали Нидерланды (либо страну, либо ее представителя). Следом идут Швейцария, Норвегия, Россия и Швеция.
Обновлено в 02:29
Хоккей
«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие
Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
КНДР направила протест в ООН из-за ареста своего судна США
Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил письмо Генсеку организации Антониу Гутеррешу с протестом из-за ареста северокорейского торгового судна Соединёнными Штатами.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Курском
Столкновение легкового автомобиля Hyundai и грузовика Volvo стало причиной гибели трех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба Управления МВД по региону.
Обновлено в 01:10
Происшествия
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист
В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
На Ямале задержали клоуна-афериста
Степанов был задержан, но отпущен под подписку о невыезде. 6 апреля в Москве мошенники продали пенсионеру за 1 млн рублей две пачки сока.
Обновлено в 01:00
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги
Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол
«Спартак» планирует приобрести игрока «Славии»
Московский "Спартак" планирует усилить состав хавбеком сборной Чехии и пражской "Славии" Томашем Соучеком, передает Isport.cz.
Обновлено в 02:11
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено вчера в 10:41
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Пушков заявил, что Кучма не там ищет корни проблем Украины
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего нынешние проблемы страны с тем, что ее история «была написана в Москве».
Обновлено в 00:17
Кино
Третий день 72-го Каннского кинофестиваля: Пенелопа Крус, Антонио Бандерас и Белла Хадид на красной дорожке
Днем на набережной были замечены Принка Чопра, Ник Джонас и Эмбер Херд. Последняя, кстати, была и на красной дорожке вечером.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой
Вице-канцлера Австрии, лидера оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили в том, что он тайно встречался с женщиной по имени Алена Макарова, которую немецкие СМИ называют племянницей одного из российских олигархов.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
В Волгограде задержали водителя грузовика после ДТП с маршруткой
Водитель грузовика МАЗ задержан в Волгограде после ДТП с маршруткой, в котором пострадало 15 человек, против него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 02:30
Общество
Россиянка впервые получила мексиканскую премию «Женщина»
Россиянка Мария Непомнящая впервые в истории Мексики стала победительницей национальной премии "Женщина" в Мексике.
Обновлено вчера в 21:22
Футбол
Мхитаряну гарантировали безопасность во время пребывания в Баку
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана гарантирует полузащитнику лондонского "Арсенала" Генриху Мхитаряну во время проведения финального матча Лиги Европы.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
Протестующие в Екатеринбурге отказались от встречи с мэром
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем
Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Башкирии трое подростков на квадроцикле врезались в автомобиль
Врачи госпитализировали троих подростков, получивших травмы при столкновении квадроцикла с припаркованной машиной в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
Обновлено в 01:35
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Экономика
Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 01:05
Политика
Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост
Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.
Обновлено вчера в 18:26
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении
"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.
Обновлено вчера в 10:28