Касильяс опроверг информацию о завершении карьерыNews.ru вчера в 11:48

Вратарь футбольного клуба «Порту» Икер Касильяс не подтвердил информацию о завершении карьеры из-за перенесённого недавно инфаркта. Когда-нибудь мне придётся завершить карьеру.

Спорт день за днем

Музыка Лазарев выступил во втором полуфинале «Евровидения» Певец Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале международного конкурса «Евровидение-2019», на котором он представлял Россию.

Общество Россия вошла в пятерку самых упоминаемых стран из-за Евровидения Больше всего пользователи упоминали Нидерланды (либо страну, либо ее представителя). Следом идут Швейцария, Норвегия, Россия и Швеция.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Политика КНДР направила протест в ООН из-за ареста своего судна США Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил письмо Генсеку организации Антониу Гутеррешу с протестом из-за ареста северокорейского торгового судна Соединёнными Штатами.

Происшествия Три человека погибли в ДТП под Курском Столкновение легкового автомобиля Hyundai и грузовика Volvo стало причиной гибели трех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба Управления МВД по региону.

Происшествия На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.

Общество На Ямале задержали клоуна-афериста Степанов был задержан, но отпущен под подписку о невыезде. 6 апреля в Москве мошенники продали пенсионеру за 1 млн рублей две пачки сока.

Футбол «Спартак» планирует приобрести игрока «Славии» Московский "Спартак" планирует усилить состав хавбеком сборной Чехии и пражской "Славии" Томашем Соучеком, передает Isport.cz.

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.

Культура Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети» В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".

Политика Пушков заявил, что Кучма не там ищет корни проблем Украины Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего нынешние проблемы страны с тем, что ее история «была написана в Москве».

Экономика Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.

Политика Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой Вице-канцлера Австрии, лидера оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили в том, что он тайно встречался с женщиной по имени Алена Макарова, которую немецкие СМИ называют племянницей одного из российских олигархов.

Происшествия В Волгограде задержали водителя грузовика после ДТП с маршруткой Водитель грузовика МАЗ задержан в Волгограде после ДТП с маршруткой, в котором пострадало 15 человек, против него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Общество Россиянка впервые получила мексиканскую премию «Женщина» Россиянка Мария Непомнящая впервые в истории Мексики стала победительницей национальной премии "Женщина" в Мексике.

Футбол Мхитаряну гарантировали безопасность во время пребывания в Баку Ассоциация футбольных федераций Азербайджана гарантирует полузащитнику лондонского "Арсенала" Генриху Мхитаряну во время проведения финального матча Лиги Европы.

Происшествия В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».

Политика Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Экономика Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.

Политика Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.