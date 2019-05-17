Футбол

Касильяс объявит о завершении карьерыЕвро-футбол.ру вчера в 14:58

Пинту да Кошта хотел бы сохранить Касильяса в структуре клуба, скорее всего, переговоры с испанцем пройдут по окончанию сезона.
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Касильяс объявит об уходе из футбола, когда «наступит нужный момент»

РИА Новости08:31

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Касильяс: когда придёт момент, объявлю о завершении карьеры. Сейчас всё спокойно

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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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