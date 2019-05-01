Касильяс не подтвердил информацию о завершении карьерыМатч ТВ 08:30

Вратарь «Порту» Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ, не подтвердил информацию о завершении карьеры. Ранее СМИ сообщили, что 37-летний голкипер решил завершить карьеру. В связи с этим якобы «драконы» сделали предложение Касильясу остаться в системе клуба на неигровой должности.

Касильяс не подтвердил информацию о завершении карьеры

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