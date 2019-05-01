Футбол
Касильяс не подтвердил информацию о завершении карьерыМатч ТВ 08:30
Вратарь «Порту» Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ, не подтвердил информацию о завершении карьеры. Ранее СМИ сообщили, что 37-летний голкипер решил завершить карьеру. В связи с этим якобы «драконы» сделали предложение Касильясу остаться в системе клуба на неигровой должности.
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Худруком театра Ленсовета назначена жена Михаила Боярского
Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, стала новым худруком Театра имени Ленсовета.
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Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
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X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
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АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
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Объявлены итоги перепроверки результатов шоу «Голос. Дети»
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Советник действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал заявление об увольнении.
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В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
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В ДНР назвали количество желающих получить российский паспорт
Напомним, 18 декабря, в окончательном чтении Госдумой приняты поправки в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», упрощающие его получение соотечественниками – гражданами других стран, говорящими на русском языке и имеющими российские корни.
Обновлено в 06:07
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В лесах Лаоса нашли древние «кувшины мертвых»
В лесном районе Юго-Восточной Азии обнаружили огромное скопление гигантских древних кувшинов, в которые местные племена сбрасывали тела усопших.
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Экономика
АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
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Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов
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Обновлено в 12:00
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Минобороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения комплексов Patriot
Министерство национальной обороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения на них комплексов ПРО Patriot, сообщает военное ведомство.
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Ford объявил скидку на покупку кроссовера Ford Kuga
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Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
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