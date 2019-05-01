Футбол

Касильяс не подтвердил информацию о завершении карьерыМатч ТВ 08:30

Вратарь «Порту» Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ, не подтвердил информацию о завершении карьеры. Ранее СМИ сообщили, что 37-летний голкипер решил завершить карьеру. В связи с этим якобы «драконы» сделали предложение Касильясу остаться в системе клуба на неигровой должности.
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Касильяс сообщил, что с его здоровьем всё в порядке

Soccer.ru09:47

Икер Касильяс: Объявлю о завершении карьеры, когда наступит нужный момент

Советский спорт09:03

Касильяс: когда придёт момент, объявлю о завершении карьеры. Сейчас всё спокойно

Чемпионат08:40

Касильяс объявит об уходе из футбола, когда «наступит нужный момент»

РИА Новости08:31

Касильяс не подтвердил информацию о завершении карьеры

Sportbox.RU08:30

Касильяс не подтвердил информацию о завершении карьеры

Матч ТВ08:30

Касильяс опроверг слухи о завершении карьеры

Спорт день за днем12:35
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Игры

Закрытое тестирование Code Vein пройдёт с 30 мая по 3 июня

Bandai Namco сообщила, что закрытое тестирование Code Vein на консолях начнётся 30 мая в 06:00 по московскому времени и продлится до десяти утра 3 июня.
Обновлено в 10:37
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Театры

Худруком театра Ленсовета назначена жена Михаила Боярского

Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, стала новым худруком Театра имени Ленсовета.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Происшествия

«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100

Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Здоровье

Новый корпус онкодиспансера возводят в Липецке

Временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов и председатель комитета по здравоохранению Госдумы России Дмитрий Морозов 17 мая приняли участие в торжественной церемонии установки памятного знака о начале строительства нового корпуса Липецкого областного онкологического диспансера.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Наука

Планетологи доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона

Обновлено в 10:46
Общество

В России появилось неожиданно много защитников скверов

В России появилось неожиданно много защитников скверов Жители ряда регионов готовы последовать примеру екатеринбуржцев, которые на этой неделе провели акции против строительства храма на месте городского сквера.
Обновлено в 14:09
Музыка

Лазарев прошёл в финал «Евровидения»

Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Общество

Объявлены итоги перепроверки результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:14
Политика

Советник Порошенко Бирюков подал в отставку

Советник действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал заявление об увольнении.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика

Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Политика

В ДНР назвали количество желающих получить российский паспорт

Напомним, 18 декабря, в окончательном чтении Госдумой приняты поправки в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», упрощающие его получение соотечественниками – гражданами других стран, говорящими на русском языке и имеющими российские корни.
Обновлено в 06:07
Наука

В лесах Лаоса нашли древние «кувшины мертвых»

В лесном районе Юго-Восточной Азии обнаружили огромное скопление гигантских древних кувшинов, в которые местные племена сбрасывали тела усопших.
Обновлено вчера в 09:22
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено в 13:33
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Политика

«Рособоронэкспорт» заказал для Венесуэлы пайки на 14,3 млн рублей

Госконтракт стоит 14,3 млн рублей, на которые победитель конкурса должен будет отправить в Боливарианскую республику 16,5 тысячи пайков стоимостью от 873 рублей за каждый.
Обновлено в 14:12
Политика

Россия обжаловала решение Гаагского суда по иску украинских компаний

Министерство юстиции РФ обжаловало решение Арбитражного суда Гааги о взыскании с Москвы 159 миллионов долларов по иску двух украинских компаний, которые якобы понесли убытки из-за воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 09:59
Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Минобороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения комплексов Patriot

Министерство национальной обороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения на них комплексов ПРО Patriot, сообщает военное ведомство.
Обновлено в 07:27
Авто

Ford объявил скидку на покупку кроссовера Ford Kuga

Обновлено в 07:47
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено в 11:28
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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