Футбол

Касильяс начал предсезонную подготовку с «Порту»Советский спорт 04:03

Голкипер Порту Икер Касильяс приступил к подготовке к сезону, несмотря на сердечный приступ, перенесенный им в мае, сообщает Газета.Ru со ссылкой на AS. Вице-чемпионы Португалии провели накануне первую тренировку после выхода из отпуска.
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Касильяс начал предсезонную подготовку с «Порту»

Советский спорт04:03

Касильяс вышел на предсезонную тренировку после сердечного приступа

Газета.Ru02:43

Касильяс начал подготовку к сезону вместе с «Порту», несмотря на перенесенный инфаркт

Sport24.ruвчера в 08:12

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Чемпионатвчера в 10:17

Касильяс вернулся к тренировкам с «Порту» спустя два месяца после инфаркта

Матч ТВвчера в 08:37

Касильяс приступил к тренировкам

Евро-футбол.рувчера в 08:08
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Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
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В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России

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Шесть дюжин эпидемиологов призвали ООН и правительства всех стран мира начать "систематическую борьбу" с антипрививочным движением и распространяемой им дезинформацией о последствиях вакцинации.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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