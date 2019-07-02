Футбол
Касильяс начал предсезонную подготовку с «Порту»Советский спорт 04:03
Голкипер Порту Икер Касильяс приступил к подготовке к сезону, несмотря на сердечный приступ, перенесенный им в мае, сообщает Газета.Ru со ссылкой на AS. Вице-чемпионы Португалии провели накануне первую тренировку после выхода из отпуска.
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Касильяс начал подготовку к сезону вместе с «Порту», несмотря на перенесенный инфаркт
Sport24.ruвчера в 08:12
Касильяс, перенёсший сердечный приступ, начал предсезонную подготовку с «Порту»
Чемпионатвчера в 10:17
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