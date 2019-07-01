Футбол
Касильяс начал подготовку к сезону с «Порту»РИА Новости вчера в 11:54
Бывший вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, который в мае перенес инфаркт миокарда, начал подготовку к новому сезону с португальским "Порту", сообщает AS.
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Касильяс начал подготовку к сезону вместе с «Порту», несмотря на перенесенный инфаркт
Sport24.ruвчера в 08:12
Касильяс, перенёсший сердечный приступ, начал предсезонную подготовку с «Порту»
Чемпионатвчера в 10:17
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:52, Вашингтон
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