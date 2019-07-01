Бывший вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, который в мае перенес инфаркт миокарда, начал подготовку к новому сезону с португальским "Порту", сообщает AS.

Касильяс начал подготовку к сезону с «Порту»

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