Футбол
Касильяс начал подготовку к сезону с «Порту»РИА Новости 11:54
Бывший вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, который в мае перенес инфаркт миокарда, начал подготовку к новому сезону с португальским "Порту", сообщает AS.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:07, Вашингтон
Политика
В Госдуме ответили на слова советника Зеленского о русском языке
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков дал комментарий в связи с заявлением представителя президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана о русском языке.
Обновлено в 05:04
Общество
«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов
Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Наука
Машинное обучение предсказало изменения в кишечном микробиоме человека
Исследователи предложили новый метод регрессии, который позволяет предсказывать изменения в составе кишечного микробиома человека на основе данных о микробиоме в прошлом.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России
Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 10:38
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Политика
Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы ЕК
Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы Европейской комиссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам после объявления перерыва в работе саммита глав ЕС.
Обновлено в 08:37
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта
Сообщалось, что объект взорвался в небе. В сети появилось видео, сделанное на месте взрыва на Кипре.
Обновлено в 09:51
Происшествия
На Украине в результате взрыва ранено шестеро детей
На Украине шестеро детей ранены в результате взрыва неустановленного предмета на детской площадке.
Обновлено в 17:54
Происшествия
Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге
Несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм, сообщает издание South China Morning Post.
Обновлено в 12:25
Политика
Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Политика
США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику
Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:49
Политика
Климкин назвал конфликт с Зеленским «эмоциональной» историей
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал конфликт с ним президента Украины Владимира Зеленского "эмоциональной" историей.
Обновлено в 17:54
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 16:03
Футбол
Кварацхелия: уход из «Локомотива» не был запланирован
Обновлено в 16:37
Теннис
Медведев прошел во второй круг Уимблдона
Следующим соперником россиянина будет представитель Австралии Алексей Попырин, который в первом круге обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту.
Обновлено в 14:01
Политика
Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян
Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Общество
Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна
Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:30
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50