Футбол
Касильяс начал подготовку к сезону с «Порту»РИА Новости 11:54
Бывший вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, который в мае перенес инфаркт миокарда, начал подготовку к новому сезону с португальским "Порту", сообщает AS.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:45, Вашингтон
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
Обновлено в 18:16
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Происшествия
Самолет с поврежденным шасси сел в Тель-Авиве
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено в 19:39
Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Экономика
Суд в Петербурге обязал семью Плешаковых вернуть «Трансаэро» дивиденды
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) обязал семью основных акционеров "Трансаэро" Ольги и Александра Плешаковых вернуть авиакомпании около 60 миллионов рублей дивидендов за 2013 год, следует из опубликованной резолютивной части постановления суда.
Обновлено в 12:55
Общество
Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий
Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
Обновлено в 03:20
Гаджеты
Apple выпустит версию iPhone для Китая без Face ID
По данным ресурса Gizmochina, Apple выпустит специальную версию iPhone для китайского рынка, которая будет отличаться более доступной ценой и отсутствием Face ID.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
МИД Сирии обратился в ООН по поводу ракетной атаки Израиля
Сирийский МИД вновь призвал ООН принять меры в отношении Израиля, совершающего ракетные атаки по территории страны.
Обновлено в 16:42
Хоккей
Юбердо и Ватрано пошутили над Бобровским после перехода во «Флориду»
Нападающий "Флориды" Фрэнк Ватрано подшутил над передачей своего 72-го номера новичку команды Сергею Бобровскому.
Обновлено в 16:22
Общество
Suomen Kuvalehti (Финляндия): в России процветают суеверия, гороскопы и предсказания (Suomen Kuvalehti)
С другой стороны, многие известные приметы существуют в России еще с дохристианского времени.
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес
Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом
Внимание публики и фотографов привелекла стильная пара — звезда мировых подиумов Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц.
Обновлено в 14:54
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Кино
В новом «Робокопе» появится костюм из оригинального фильма
Обновлено в 05:45
Общество
В Москву снова придет похолодание
Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 09:20
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Кино
Netflix показал первые кадры «Ведьмака»
Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Интернет
Игра для Android украла личные данные десятков тысяч пользователей
Игру для смартфонов с операционной системой Android уличили в краже данных для входа в аккаунты пользователей Google и Facebook.
Обновлено в 11:05
Авто
Названы цены на новый семиместный компактвэн Renault Triber
Новый семиместный компактвэн Renault Triber, продажи которого начнутся уже в июле, оценили в 440 000 – 580 000 рупий (400 – 530 тыс. рублей по текущему курсу).
Обновлено в 02:50
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Игры
СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077
Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».
Обновлено в 13:41
Политика
США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику
Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:49
Общество
Полное солнечное затмение накроет Землю 2 июля
Землю со 2 июля ожидает череда солнечных и лунных затмений, которые увидят жители Аргентины, Чили и Южной Америки.
Обновлено в 05:34
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя спутниками системы Starlink
Обновлено вчера в 04:25