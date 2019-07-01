Футбол

Касильяс начал подготовку к сезону с «Порту»РИА Новости 11:54

Бывший вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, который в мае перенес инфаркт миокарда, начал подготовку к новому сезону с португальским "Порту", сообщает AS.
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Касильяс начал подготовку к сезону с «Порту»

РИА Новости11:54

Касильяс начал подготовку к сезону вместе с «Порту», несмотря на перенесенный инфаркт

Sport24.ru08:12

Касильяс ещё не знает, будет ли продолжать карьеру

Sport.ruвчера в 09:59

Касильяс, перенёсший сердечный приступ, начал предсезонную подготовку с «Порту»

Чемпионат10:17

Касильяс вернулся к тренировкам с «Порту» спустя два месяца после инфаркта

Матч ТВ08:37

Касильяс приступил к тренировкам

Евро-футбол.ру08:08

Касильяс начал подготовку к новому сезону вместе с «Порту»

Спорт-Экспресс11:19
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
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Как сообщает «Говорит Москва», яхта была передана в распоряжение Московской патриархии в 2005 году от руководства компании «Лукойл».
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Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
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Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви

"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.
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Футбол

«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезон

Английский «Манчестер Сити» представил форму команды на новый сезон в своем Instagram.
Обновлено в 07:07
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Отдельное дело: младшую сестру Хачатурян признали невменяемой

Сестры Хачатурян были задержаны по обвинению в убийстве своего отца.
Обновлено в 11:25
Общество

Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года

Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.
Обновлено в 12:06
Политика

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан

Медведев напомнил, что с начала года МРОТ был доведен до величины прожиточного минимума, страховые и социальные пенсии проиндексировали выше инфляции.
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Общество

Росконтроль назвал небезопасной ветчину известных торговых марок

Ветчина с бактериями Запрещенные консерванты Пшеница и крахмал Ветчина не по ГОСТу Подводим итоги Ветчина с бактериями Ветчина торговых марок «Чернышихинские колбасы» и «Эколь» оказалась небезопасной для здоровья покупателей — в первой уровень обсемененности мезофильной микрофлорой (то есть бактериями) превышает допустимую норму в 2,9 раза, а во второй — в целых 12 раз.
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«Зенит» расторг контракт с Маркизио

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Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
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В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
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Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей

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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
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Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
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ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей

ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

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Роскомнадзор вновь пригрозил Google новым штрафом

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Страшное горе постигло Николая Баскова

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Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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