Футбол

Касильяс начал подготовку к сезону с «Порту»РИА Новости вчера в 11:54

Бывший вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, который в мае перенес инфаркт миокарда, начал подготовку к новому сезону с португальским "Порту", сообщает AS.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Касильяс вышел на предсезонную тренировку после сердечного приступа

Газета.Ru02:43

Касильяс еще не принял решение о продолжении карьеры

Советский спорт29 июня в 08:26

Касильяс начал подготовку к новому сезону вместе с «Порту»

Спорт-Экспрессвчера в 11:19

Касильяс, перенёсший сердечный приступ, начал предсезонную подготовку с «Порту»

Чемпионатвчера в 10:17

Касильяс вернулся к тренировкам с «Порту» спустя два месяца после инфаркта

Матч ТВвчера в 08:37

Касильяс приступил к тренировкам

Евро-футбол.рувчера в 08:08

Касильяс начал подготовку к сезону вместе с «Порту», несмотря на перенесенный инфаркт

Sport24.ruвчера в 08:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Происшествия

Автомобильное движение по мосту через реку Ию в Тулуне восстановлено

Обновлено в 02:24
Общество

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено вчера в 18:54
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию

Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Политика

Китай призвал арестовать участников штурма заксобрания Гонконга

Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме законодательного собрания.
Обновлено в 01:08
Футбол

Леонид Федун: «У Цорна есть карт-бланш до выборов»

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что подготовкой к передаче клуба болельщикам будет заниматься нынешний менеджмент.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 71,15 рубля.
Обновлено в 03:03
Транспорт

Водителям BlaBlaCar запретят наличный расчет

Главные требования к водителям по новому законопроекту - минимум два года стажа и права категории В. Работающий по онлайн-сервису водитель не может составлять более двух поездок в сутки и брать больше пяти попутчиков за раз.
Обновлено вчера в 04:46
Политика

В центре Харькова установлены виселицы

Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

МЧС: Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек

В Иркутской области в результате наводнения погибли 14 человек, 13 из которых уже опознаны. Еще 13 человек пропали без вести.
Обновлено в 02:42
Общество

Бутина сильно похудела в американской тюрьме

Отбывающая наказание в американской тюрьме по сфабрикованному обвинению в шпионаже и работе на российское правительство гражданка России Мария Бутина испытывает проблемы с весом.
Обновлено в 00:20
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

На Ямале пресекли покупку для МФЦ «перламутровых» внедорожников

На Ямале отменена госзакупка дорогостоящих «перламутровых» внедорожников.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Тюменец устроил пранк со стрельбой и метанием гранаты в прохожих

Крайне неудачный розыгрыш устроил 33-летний безработный житель Тюмени: выпив с приятелями во дворе, он начал стрелять в воздух и пугать гранатой прохожих.
Обновлено в 01:37
Политика

Вторые туры губернаторских выборов могут пройти в трех регионах России

Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России 8 сентября. Только трое из губернаторов пойдут на новый срок.
Обновлено в 01:51
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Общество

Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро

Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Политика

Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии

В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»

Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Воронежской области

Обновлено в 02:28
Армия и оружие

ВСУ пять раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР

Обновлено в 00:18
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО

Министерство обороны России опубликовало видео проведённых ВКС успешных испытаний новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).
Обновлено в 02:43
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено вчера в 12:52
Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Финансы

ЦБ: часть банков не собирается работать с застройщиками

По данным ЦБ, 3800 эскроу-счетов застройщикам открыли семь уполномоченных банков.
Обновлено в 03:20
Здоровье

В Волгограде разработана концепция развития медицины до 2024 года

Сегодня в Волгограде Андрей Бочаров представил концепцию развития здравоохранения до 2024 года.
Обновлено в 02:50
Экономика

Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян

Все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан РФ, потому что направлены на повышение уровня жизни россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:10
Здоровье

Отделение флебологии открылось в клинической больнице №4

С приобретением медицинского лазера в больнице официально подтвердили: открыто новое отделение – флебологии.
Обновлено в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное