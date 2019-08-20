Футбол

Касильяс может вернуться на поле в декабреЧемпионат 09:45

Вратарь «Порту» Икер Касильяс может вернуться на поле в конце нынешнего года. Как сообщает A Bola, в декабре 38-летний футболист пройдёт медицинское обследование, которое должно дать ответ на вопрос, готов ли он снова выйти на поле.
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Перенесший инфаркт Касильяс может вернуться на поле в декабре

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Касильяс может вернуться на поле в декабре

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Касильяс надеется вернуться в футбол после инфаркта. В декабре он пройдет медицинский осмотр

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Касильяс в декабре пройдет тесты, чтобы попытаться вернуться на поле после инфаркта

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Касильяс в декабре пройдет тесты, чтобы попытаться вернуться в игру

Спорт-Экспресс07:19
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:08, Ашберн
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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