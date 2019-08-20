Вратарь «Порту» Икер Касильяс может вернуться на поле в конце нынешнего года. Как сообщает A Bola, в декабре 38-летний футболист пройдёт медицинское обследование, которое должно дать ответ на вопрос, готов ли он снова выйти на поле.

Касильяс может вернуться на поле в декабре

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