Футбол
Касильяс может вернуться на поле в декабреЧемпионат 09:45
Вратарь «Порту» Икер Касильяс может вернуться на поле в конце нынешнего года. Как сообщает A Bola, в декабре 38-летний футболист пройдёт медицинское обследование, которое должно дать ответ на вопрос, готов ли он снова выйти на поле.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:08, Ашберн
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинения
Обновлено в 07:40
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Политика
Макрон причинил боль супруге во время встречи Путина во Франции
Первая леди Франции Бриджит Макрон, несмотря на травму плеча, встретила президента РФ Владимира Путина по прибытии в страну.
Обновлено в 07:04
Культура
Ольга Бузова покорила Паспарту на съемках шоу «Форт Боярд»
После съемок французский актер Андре Буше, игравший роль Паспарту, поделился планами приехать в Россию.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Подмосковье зацепился за столб и упал воздушный шар
Обновлено в 14:53
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся кинотеатр «Аврора», из здания вывели посетителей.
Обновлено в 14:19
Политика
Почему Макрон взял курс на сближение с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил о необходимости "пересмотреть подход к взаимодействию между Россией и ЕС".
Обновлено в 15:56
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
В соцсетях раскритиковали устроенную в Петербурге битву помидорами
Пользователи соцсетей заявили, что битву помидорами «Томатина», которую петербуржцы устроили 18 августа на стадионе «Кировец», нельзя проводить в городе с блокадным прошлым.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Общество
У робота «Федора» появилась страница в Instagram
Обновлено в 14:01
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара отказалась от приветственного каравая, предложенного ей и ее супругу в аэропорту Киева.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Путин согласился с жалобами россиян на работу поликлиник
Президент России Владимир Путин считает справедливыми жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 11:21
Хоккей
Рижское «Динамо» обыграло «Автомобилист» на Кубке ЛЖД
Обновлено в 14:55
Политика
Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»
Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».
Обновлено в 13:27
Происшествия
Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург
Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.
Обновлено в 11:21
Политика
Президент Италии принял отставку главы правительства
Президент Италии Серджо Матарелла во вторник принял отставку председателя Совета министров страны Джузеппе Конте, передает итальянский телеканал Rai24.
Обновлено в 15:33
Общество
Захарова призвала Анкару помочь пострадавшей девочке
Мария Захарова призвала Анкару содействовать в оказании помощи пострадавшей в турецком Бодруме девочке из России.
Обновлено в 15:14
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Транспорт
«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин
Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Политика
Ведущие телеканала «Рустави 2» прервали эфир заявлением о своем уходе
Грузинский телевизионный канал «Рустави 2» прервал информационный выпуск после того, как его ведущие Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили заявили о своем уходе.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Помпео: ИГ набирается сил в отдельных точках Ближнего Востока
Госсекретарь США Майк Помпео признал сегодня, 20 августа, что террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России) набирает силы в некоторых районах Ближневосточного региона.
Обновлено в 09:09
Политика
В Москве покажут главную архивную тайну XX века
Интересен и немецкий блок выставки, который рассказывает о подготовке Германии к нападению на Польшу.
Обновлено в 11:03
Гаджеты
HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года
Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
Обновлено в 09:32
Энергетика
Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США
Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу.
Обновлено в 13:25