37-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1999 по 2015 год. В составе "королевского клуба" он пять раз становился чемпионом Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов. Затем голкипер перешел в "Порту", в составе которого также отметился чемпионским титулом.

Газета.Ru 06:06