Футбол

Касильяс летом может перейти в клуб МЛС
Матч ТВ
05:51

Как сообщает Diario, в испанском вратаре заинтересован клуб МЛС «Чикаго Файр». Одной из возможных причин ухода Касильяса являются разногласия с главным тренером «Порту» Сержиу Консейсау. Отметим, что контракт испанца с португальской командой рассчитан до лета 2019 года.
Матч ТВ05:51

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Касильяс может продолжить карьеру в MLS

Советский спорт07:24

«Чикаго Файр» хочет подписать Касильяса

Спорт-Экспресс06:20

Касильяс летом может перейти в клуб МЛС

Матч ТВ05:51

Касильяс летом может перейти в клуб МЛС

Sportbox.RU05:51

Легендарного Касильяса ждут в Чикаго

Sport.ru08:45

«Чикаго Файр» претендует на Касильяса

Sport24.ru05:39

Касильяс летом 2019 года может перейти в клуб MLS

Чемпионат05:27
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Футбол

Черчесов прокомментировал итог встречи сборной России и Швеции

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Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»

Сразу несколько игроков «Спартака» восстановились от повреждений и вернулись к тренировкам в общей группе.
Обновлено в 08:59
Футбол

Тренеру «Енисея» Аленичеву вернули водительские права

Главному тренеру "Енисея" Дмитрию Аленичеву вернули водительские права, сообщает Sport24.
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Футбол

Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».
Обновлено в 08:15
Футбол

Усэйн Болт может перейти в «Дорадос» Марадоны

Известный ямайский бегун Усэйн Болт может начать профессиональную футбольную карьеру в Мексике.
Обновлено в 08:59
Футбол

«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов

Каталонская «Барселона» не сможет приобретать футболистов «Ливерпуля» в течение трех сезонов.
Обновлено в 08:21
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Лопетеги может возглавить сборную США

Лопетеги был уволен из «Реала» 29 октября после поражения от «Барселоны» (1:5). До мадридского клуба Лопетеги работал в сборной Испании, откуда был уволен за день до старта ЧМ-2018.
Обновлено в 07:47
Футбол

Определился состав дивизионов следующего розыгрыша Лиги наций УЕФА

Стал известен состав всех четырех дивизионов (лиг) следующего розыгрыша нового турнира под эгидой УЕФА - Лиги наций, который в текущем сезоне проводится впервые.
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Лионель Скалони: «Рады, что Икарди и Дибала забили»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался доволен игрой Мауро Икарди и Пауло Дибалы в товарищеском матче с Мексикой (2:0). — Мы счастливы, что Икарди и Дибала сумели отличиться в этом матче.
Обновлено в 08:25
Футбол

«Зенит» претендует на защитника «Краснодара»

Как утверждает «Чемпионат», питерский клуб изучает возможность подписания защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса.
Обновлено в 08:51
Футбол

МакКарти может снова возглавить Ирландию

Ирландец уже занимал эту должность в период с 1996 по 2002 год. Сейчас МакКарти находится без работы после увольнения из "Ипсвича".
Обновлено в 09:00
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Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о восстановлении после травмы

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о процессе восстановления после тяжёлой травмы.
Обновлено в 06:01
Футбол

Италия — США 1:0

Состав сборной США является самым молодым в истории этой команды — средний возраст игроков составляет 22 года и 71 день.
Обновлено в 08:31
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Игроки сборной Израиля во время гимнов отдали куртки замерзающим детям

Во время церемонии исполнения гимнов израильские игроки сняли с себя куртки и надели их на замерзающих детей.
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FA ужесточит лимит на легионеров вне зависимости от выхода Великобритании из ЕС

Футбольная ассоциация Англии намерена сократить количество легионеров в заявках команд вне зависимости от выхода Великобритании из ЕС, передаёт The Guardian.
Обновлено в 08:31
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту» и экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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