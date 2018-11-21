Как сообщает Diario, в испанском вратаре заинтересован клуб МЛС «Чикаго Файр». Одной из возможных причин ухода Касильяса являются разногласия с главным тренером «Порту» Сержиу Консейсау. Отметим, что контракт испанца с португальской командой рассчитан до лета 2019 года.

Касильяс летом может перейти в клуб МЛС

Футбол Футбол Черчесов прокомментировал итог встречи сборной России и Швеции

Футбол Футбол Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака» Сразу несколько игроков «Спартака» восстановились от повреждений и вернулись к тренировкам в общей группе.

Футбол Футбол Тренеру «Енисея» Аленичеву вернули водительские права Главному тренеру "Енисея" Дмитрию Аленичеву вернули водительские права, сообщает Sport24.

Футбол Футбол Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии» Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».

Футбол Футбол Усэйн Болт может перейти в «Дорадос» Марадоны Известный ямайский бегун Усэйн Болт может начать профессиональную футбольную карьеру в Мексике.

Футбол Футбол «Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов Каталонская «Барселона» не сможет приобретать футболистов «Ливерпуля» в течение трех сезонов.

Футбол Футбол Лопетеги может возглавить сборную США Лопетеги был уволен из «Реала» 29 октября после поражения от «Барселоны» (1:5). До мадридского клуба Лопетеги работал в сборной Испании, откуда был уволен за день до старта ЧМ-2018.

Футбол Футбол Определился состав дивизионов следующего розыгрыша Лиги наций УЕФА Стал известен состав всех четырех дивизионов (лиг) следующего розыгрыша нового турнира под эгидой УЕФА - Лиги наций, который в текущем сезоне проводится впервые.

Футбол Футбол Лионель Скалони: «Рады, что Икарди и Дибала забили» Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался доволен игрой Мауро Икарди и Пауло Дибалы в товарищеском матче с Мексикой (2:0). — Мы счастливы, что Икарди и Дибала сумели отличиться в этом матче.

Футбол Футбол «Зенит» претендует на защитника «Краснодара» Как утверждает «Чемпионат», питерский клуб изучает возможность подписания защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса.

Футбол Футбол МакКарти может снова возглавить Ирландию Ирландец уже занимал эту должность в период с 1996 по 2002 год. Сейчас МакКарти находится без работы после увольнения из "Ипсвича".

Футбол Футбол Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о восстановлении после травмы Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о процессе восстановления после тяжёлой травмы.

Футбол Футбол Италия — США 1:0 Состав сборной США является самым молодым в истории этой команды — средний возраст игроков составляет 22 года и 71 день.

Футбол Футбол Игроки сборной Израиля во время гимнов отдали куртки замерзающим детям Во время церемонии исполнения гимнов израильские игроки сняли с себя куртки и надели их на замерзающих детей.