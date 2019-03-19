Футбол
Касильяс хотел бы вернуться в ИспаниюЕвро-футбол.ру вчера в 18:00
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Политика
Путин запустил две электростанции в Крыму
Обновлено вчера в 09:19
Футбол
Кокорин отмечает день рождения в СИЗО
Как сообщает издание «Известия», подарков на свой день рождения Кокорин не просил, но, возможно, воспользуется правом на звонок близким.
Обновлено в 02:02
Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников
Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.
Обновлено в 07:58
Общество
Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мира
Сразу три мегаполиса - Гонконг, Сингапур и Париж - впервые разделили первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов планеты.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Чайка предложил не судить в особом режиме за тяжкие преступления
Генпрокуратура России и Верховный суд предлагают рассматривать в особом режиме дела только о преступлениях небольшой и средней тяжести, сообщил во вторник генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Отец Началовой предостерег россиян
Продюсер и композитор Виктор Началов рассказал о причинах смерти своей дочери, певицы Юлии Началовой, и предостерег россиян в новом интервью.
Обновлено в 06:12
Футбол
Зобнин пропустит как минимум месяц из-за травмы
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин выбыл как минимум на месяц из-за перелома костей правой кисти, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой узнала о смерти матери
Дочь Юлии Началовой не сразу узнала о смерти матери.
Обновлено в 00:33
Политика
Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
65-летняя Елена Проклова пришла на телешоу в красном мини-платье
Елена Проклова очень редко радует своих поклонников в социальных сетях новыми фотографиями, но в этот раз 65-летняя актриса решила поделиться в Instagram снимком с телепередачи «Звезды сошлись» на Первом канале, куда она пришла в качестве гостьи.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Омске потушили пожар на заводе
Ранее сообщалось, что на заводе в Омске произошёл пожар, в результате чего обрушилась кровля здания.
Обновлено в 06:57
Футбол
«Арсенал» намерен досрочно вернуть «Барселоне» Дениса Суареса
Лондонский «Арсенал» намерен вернуть «Барселоне» полузащитника Дениса Суареса до окончания срока аренды.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»
Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 05:58
Футбол
Ари: «Погребняк не заслуживает внимания, его слова меня не задевают»
Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари отреагировал на слова форварда "Урала" Павла Погребняка о натурализации футболистов.
Обновлено в 03:28
Экономика
Путин отчитался о миллиардах погашенных долгов по зарплатам
Российский президент Владимир Путин на заседании коллегии Генепрокуратуры России заявил, что в прошлом году "при непосредственном участии" органов прокуратуры удалось добиться погашения долгов по зарплате на сумму более 26 млрд руб. Прямую трансляцию выступления Путина ведет ТАСС.
Обновлено в 06:48
Гаджеты
Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение
Компания NVIDIA представила GauGAN — программу, которая умеет превращать наброски в фотореалистичные изображения.
Обновлено в 06:56
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Космос
NASA намерено приобрести у Роскосмоса дополнительные места на «Союзах»
«NASA рассматривает перспективу заключения договора с Роскосмосом на два дополнительных места в «Союзе», а также согласование других услуг», — передает News.ru, ссылаясь на сообщение.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Профсоюз мигрантов отреагировал на изнасилование россиянки в Якутске
История с изнасилованием жительницы Якутска приезжими из Киргизии спровоцировало бурные антимигрантские настроения.
Обновлено в 07:59
Недвижимость
Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами
Ипотечный бум по фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Пять картин похищены из галереи в центре Москвы
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Андрей Губин покинул Россию, сообщили СМИ
Ващишин рассказал, что он работал в студии с Губиным над новыми песнями, однако они "ничего так и не закончили", а певец перебрался в Таиланд "несколько месяцев назад".
Обновлено в 02:34
Кино
Прощание с Хуциевым пройдет 21 марта в Доме кино
Прощание с режиссёром Марленом Хуциевым пройдет 21 марта в Доме кино, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Союза кинематографистов России.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Норвежский производитель алюминия Norsk Hydro подвергся кибератаке
Норвежская Norsk Hydro, один из крупнейших мировых производителей алюминия, столкнулась со сбоями в работе в результате кибератаки, сообщает во вторник агентство Bloomberg.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Жительница Латвии напала на водителя автобуса за ответ на русском
Жительница Латвии вцепилась в волосы водителю автобуса за ответ на русском языке, сообщает портал jauns.lv.
Обновлено в 03:50
Общество
Власти Москвы подобрали еще пять площадок реновации
В рамках программы реновации подобрано пять дополнительных стартовых площадок, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:28
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В апреле территория России окажется в теплой зоне, однако россиянам стоит готовиться и к последним морозам, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В подмосковном Чехове семь человек отравились газом
Утром 19 марта в квартире жилого дома в подмосковном Чехове семь человек отравились газом.
Обновлено в 03:53