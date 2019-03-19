Футбол

Касильяс хотел бы вернуться в ИспаниюЕвро-футбол.ру вчера в 18:00

Вратарь "Порту" Икер Касильяс заявил, что хотел бы вернуться в Испанию.
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Касильяс хотел бы вернуться в Испанию

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Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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