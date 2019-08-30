Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКасерес стал игроком «Фиорентины»

Защитник Мартин Касерес стал игроком «Фиорентины». Итальянский клуб заключил контракт с 32-летним уругвайцем, сообщает официальный сайт «фиалок». Ранее появлялась информация, что договор будет рассчитан на один год.
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Бывший защитник «Ювентуса» и «Барселоны» Касерес перешел в «Фиорентину»

Sport24.ru12:44

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Sports.ru11:41

Экс-защитник «Ювентуса» и «Барселоны» перешел в «Фиорентину»

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РИА Новости12:34

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Soccer.ru12:14

Экс-защитник «Ювентуса» и «Барселоны» перешел в «Фиорентину»

Sportbox.RU13:20
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:19, Вашингтон
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Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге

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В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп своеобразно подзывает к себе супругу.
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В микрорайоне Сосновый бор идет строительство полутора тысяч подворий. Жилье возводят в авральном режиме.
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Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг

Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
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Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

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Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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