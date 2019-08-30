Футбол
Спорт-ЭкспрессКасерес стал игроком «Фиорентины»
Защитник Мартин Касерес стал игроком «Фиорентины». Итальянский клуб заключил контракт с 32-летним уругвайцем, сообщает официальный сайт «фиалок». Ранее появлялась информация, что договор будет рассчитан на один год.
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Политика
Во Флориде ввели режим ЧС из-за наступления урагана «Дориан»
Слово и Дело 28 августа в 22:55
Футбол
«Кальяри» арендовал Ольсена. Вратарем интересовалось «Динамо»
Голкипер «Ромы» Робин Ольсен продолжит карьеру в «Кальяри». Клуб арендовал 29-летнего шведа, сообщает официальный сайт «Кальяри».
Спорт-Экспресс 13:57
Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали позицию Турции по Су-57
Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал позицию Турции по российским истребителям Су-57.
RT на русском 14:10
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Лолита: «Полночи пишу мужу смс, за которые стыдно»
Лолита ведет активный образ жизни, много гастролирует, ездит на фестивали, чем пытается заполнить пустоту в душе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Армия и оружие
Первый в мире авианосец-полукатамаран разработали в России
Инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, которые представили на МВМС-2019.
Телеканал 360° 10:47
Политика
Гончарук назначен премьер-министром Украины
Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Парламентская газета вчера в 11:13
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Политика
Грузия ответила Южной Осетии на требование убрать блокпост на границе
Московский Комсомолец 02:48
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика
Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы
RT на русском 09:38
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Экономика
Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета 10:12
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер 08:08
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
РИА Новости 13:04
Происшествия
Гражданка Латвии умерла на Кипре после «церемонии очищения»
34-летняя гражданка Латвии умерла на Кипре после употребления галлюциногенного отвара во время так называемой церемонии духовного очищения.
Известия 12:36
Политика
Гренландский политик призвал к диалогу с Трампом о продаже острова США
Депутат парламента Гренландии от центристской партии "Налерак" Пеле Броберг призвал сограждан выслушать предложения президента США Дональда Трампа по сделке о покупке острова у Дании.
ТАСС 10:27
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Футбол
СМИ узнали о переходе футболиста «Порту» в «Зенит»
«Зенит» в ближайшее время приобретет у «Порту» центрального защитника Йордана Осорио, передает португальское издание O Jogо.
РБК 14:02
Политика
Коломойский рассказал о заслугах Порошенко перед Украиной
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко имеет значимые заслуги перед украинской государственностью.
Lenta.ru 11:22
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Политика
США прекратят безвизовый въезд россиян на Гуам
США планируют прекратить безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 13:24
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о войне в космосе
Nation News сообщало о том, что Трамп объявил официальное начало работы американского космического командования, которое призвано защищать ключевые интересы государства в космосе.
Народные новости вчера в 21:02