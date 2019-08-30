Защитник Мартин Касерес стал игроком «Фиорентины». Итальянский клуб заключил контракт с 32-летним уругвайцем, сообщает официальный сайт «фиалок». Ранее появлялась информация, что договор будет рассчитан на один год.

Футбол «Кальяри» арендовал Ольсена. Вратарем интересовалось «Динамо» Голкипер «Ромы» Робин Ольсен продолжит карьеру в «Кальяри». Клуб арендовал 29-летнего шведа, сообщает официальный сайт «Кальяри».

Армия и оружие В Совфеде прокомментировали позицию Турции по Су-57 Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал позицию Турции по российским истребителям Су-57.

Политика Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.

Армия и оружие Первый в мире авианосец-полукатамаран разработали в России Инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, которые представили на МВМС-2019.

Политика Гончарук назначен премьер-министром Украины Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Экономика Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.

Политика «К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.

Политика СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.

Происшествия Гражданка Латвии умерла на Кипре после «церемонии очищения» 34-летняя гражданка Латвии умерла на Кипре после употребления галлюциногенного отвара во время так называемой церемонии духовного очищения.

Политика Гренландский политик призвал к диалогу с Трампом о продаже острова США Депутат парламента Гренландии от центристской партии "Налерак" Пеле Броберг призвал сограждан выслушать предложения президента США Дональда Трампа по сделке о покупке острова у Дании.

Футбол «Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.

Футбол СМИ узнали о переходе футболиста «Порту» в «Зенит» «Зенит» в ближайшее время приобретет у «Порту» центрального защитника Йордана Осорио, передает португальское издание O Jogо.

Политика Коломойский рассказал о заслугах Порошенко перед Украиной Олигарх Игорь Коломойский заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко имеет значимые заслуги перед украинской государственностью.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Политика США прекратят безвизовый въезд россиян на Гуам США планируют прекратить безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.