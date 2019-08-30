Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКасерес стал игроком «Фиорентины»

Защитник Мартин Касерес стал игроком «Фиорентины». Итальянский клуб заключил контракт с 32-летним уругвайцем, сообщает официальный сайт «фиалок». Ранее появлялась информация, что договор будет рассчитан на один год.
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Бывший защитник «Ювентуса» и «Барселоны» Касерес перешел в «Фиорентину»

Sport24.ruвчера в 12:44

Касерес стал игроком «Фиорентины»

Спорт-Экспрессвчера в 11:58

Касерес стал игроком «Фиорентины»

Soccer.ruвчера в 12:14

Экс-защитник «Ювентуса» и «Барселоны» перешел в «Фиорентину»

Sportbox.RUвчера в 13:20

«Фиорентина» подписала контракт с Мартином Касересом

РИА Новостивчера в 12:34

Экс-защитник «Ювентуса» и «Барселоны» перешел в «Фиорентину»

Матч ТВвчера в 13:20

Касерес подпишет контракт с «Фиорентиной»

Sports.ruвчера в 06:44
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:03, Вашингтон
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Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме

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Расписанный Бэнкси грузовик выставлен на аукцион в Великобритании

Аукционный дом Bonhams 14 сентября выставит на торги в британском городе Чичестер грузовик, расписанный известным британским стрит-арт художником Бэнкси, оценочная стоимость лота составляет 1,3-2 миллиона долларов, сообщается на сайте аукциона.
РИА Новости вчера в 13:42
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Ранее сообщалось, что стали известны новые детали будущего игрока "Спартака" Лоренцо Мельгарехо.
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В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Происшествия

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
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Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали

Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Транспорт

Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
Известия 01:34
Происшествия

Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Известия 02:02
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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Правительство утвердило порядок обеспечения лекарствами больных с ВИЧ

Правительство внесло изменения в положение об организации обеспечения лекарственными препаратами граждан, инфицированных ВИЧ.
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Пускавший пыль в глаза Бортко сбежал с выборов губернатора Петербурга

Если учесть, какая колоссальная сумма была потрачена на агитационные мероприятия в поддержку Бортко - данное решение выглядит, как минимум, непорядочно: КПРФ фактически выкинуло на ветер более семнадцати миллионов рублей.
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Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом

Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
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Владимир Путин назвал «нормальное» количество детей в семье

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Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября.
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При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек

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Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
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Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
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Певица Наргиз Закирова обвинила бывшую участницу российской группы Serebro Ольгу Серябкину в своем уходе из лейбла Максима Фадеева MALFA.
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Украинцы вымогали десятки миллионов рублей от имени Зеленского

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, украинцы от имени лидера страны требовали от экс-сотрудника украинской госкомпании $570 тыс. (более 38 млн. рублей).
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«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой

В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
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Депутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

Депутат парламента Гренландии от центристской партии «Налерак» Пеле Броберг призвал рассмотреть предложение американского лидера Дональда Трампа о приобретении острова у Дании, сообщает газета Ekstra Bladet.
RT на русском вчера в 15:55
Общество

Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
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Армия и оружие

В ФСВТС рассказали о новых контрактах России и Венесуэлы

Россия и Венесуэла подписали в этом году новые контракты на ремонт военной техники.
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
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В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний Лайне провел 82 матча и набрал 50 (30+20) очков.
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Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Авто

Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Парламентская газета 29 августа в 07:06
Политика

Зеленский предложил наделить украинцев правом вносить законопроекты

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, позволяющий гражданам страны вносить законодательные инициативы наряду с главой государства, министрами и депутатами.
RT на русском вчера в 13:18
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