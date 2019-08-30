Футбол
Спорт-ЭкспрессКасерес стал игроком «Фиорентины»
Защитник Мартин Касерес стал игроком «Фиорентины». Итальянский клуб заключил контракт с 32-летним уругвайцем, сообщает официальный сайт «фиалок». Ранее появлялась информация, что договор будет рассчитан на один год.
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Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 29 августа в 06:41
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 29 августа в 20:00
Происшествия
В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика
В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
РБК вчера в 23:52
Армия и оружие
На МАКС-2019 Китай представил имитатор F-35
На полях российского Международного авиакосмического салона МАКС-2019 Пекин представил новую малозаметную БПЛА-мишень, которая должна имитировать американские самолеты пятого поколения с функцией «стелс».
Военное обозрение вчера в 11:29
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Футбол
Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 18:19
Шоу-бизнес
В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг
Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru вчера в 07:28
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика
США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам
США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru вчера в 16:08
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Политика
Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ
РИА Новости вчера в 21:34
Наука
Обнаружены следы первых поселенцев Северной Америки
Исследователи изучили палеолитическую стоянку, обнаруженную в Айдахо, и нашли здесь фрагменты каменных инструментов, следы сожженной древесины и кости животных.
Planet Today вчера в 04:04
Происшествия
На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Политика
Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
РИА Новости вчера в 15:47
Армия и оружие
Польша планирует купить у США 32 истребителя F-35
Польша собирается купить у США 32 истребителя F-35, сообщили СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
ФАН вчера в 13:42
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
К настоящему моменту твиты хакеров уже удалены. Дорси является одним из основателей Twitter. На его аккаунт подписаны около 4,2 млн человек.
РЕН ТВ вчера в 17:09
Политика
Россия и Украина перенесли обмен заключенными
Ожидаемый в пятницу, 30 августа, обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится.
Вечерние Ведомости вчера в 09:02
Общество
В центре Москвы сегодня пройдет шествие против политических репрессий
Митинги и шествия в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму продолжаются с середины июля.
Эхо Москвы вчера в 17:02
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor вчера в 07:02
Путешествия
Россию чаще всех посещают туристы из Китая
Чаще всех Россию посещают туристы из Китая. Об этом свидетельствуют данные за первое полугодие 2019 года.
РЕН ТВ вчера в 20:49
Футбол
Футболист Панов опроверг нападение на матче «Спартака»
Как писал News.ru, «Спартак» проиграл португальской «Браге» со счётом 1:2 в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы и выбыл из турнира.
News.ru вчера в 10:45
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса вчера в 15:12
Политика
Зеленский предложил Раде переподчинить себе Нацгвардию
Президент Украины Зеленский выступил с предложением к Верховной раде вывести Национальную гвардию из подчинения МВД и переподчинить ему.
ИА Новороссия вчера в 15:22
Космос
На МАКС-2019 представили спутник для показа рекламы из космоса
Planet Today вчера в 03:49
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru 29 августа в 17:49
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным
Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт вчера в 07:57
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»
Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.
Известия вчера в 23:56
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Общество
Расписанный Бэнкси грузовик выставлен на аукцион в Великобритании
Аукционный дом Bonhams 14 сентября выставит на торги в британском городе Чичестер грузовик, расписанный известным британским стрит-арт художником Бэнкси, оценочная стоимость лота составляет 1,3-2 миллиона долларов, сообщается на сайте аукциона.
РИА Новости вчера в 13:42