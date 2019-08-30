Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКасерес стал игроком «Фиорентины»

Защитник Мартин Касерес стал игроком «Фиорентины». Итальянский клуб заключил контракт с 32-летним уругвайцем, сообщает официальный сайт «фиалок». Ранее появлялась информация, что договор будет рассчитан на один год.
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Бывший защитник «Ювентуса» и «Барселоны» Касерес перешел в «Фиорентину»

Sport24.ruвчера в 12:44

Экс-защитник «Ювентуса» и «Барселоны» перешел в «Фиорентину»

Sportbox.RUвчера в 13:20

Экс-защитник «Ювентуса» и «Барселоны» перешел в «Фиорентину»

Матч ТВвчера в 13:20

Касерес стал игроком «Фиорентины»

Спорт-Экспрессвчера в 11:58

«Фиорентина» подписала контракт с Мартином Касересом

РИА Новостивчера в 12:34

Касерес стал игроком «Фиорентины»

Soccer.ruвчера в 12:14

«Фиорентина» объявила о подписании Касереса

Sports.ruвчера в 11:41
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Энергетика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 29 августа в 06:41
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 29 августа в 20:00
Происшествия

В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика

В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
РБК вчера в 23:52
Армия и оружие

На МАКС-2019 Китай представил имитатор F-35

На полях российского Международного авиакосмического салона МАКС-2019 Пекин представил новую малозаметную БПЛА-мишень, которая должна имитировать американские самолеты пятого поколения с функцией «стелс».
Военное обозрение вчера в 11:29
Политика

Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Футбол

Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА

Газета.Ru вчера в 18:19
Шоу-бизнес

В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг

Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru вчера в 07:28
Общество

С 1 сентября россиян ждут правовые изменения

В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика

США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам

США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru вчера в 16:08
Политика

«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой

В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Политика

Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ

РИА Новости вчера в 21:34
Наука

Обнаружены следы первых поселенцев Северной Америки

Исследователи изучили палеолитическую стоянку, обнаруженную в Айдахо, и нашли здесь фрагменты каменных инструментов, следы сожженной древесины и кости животных.
Planet Today вчера в 04:04
Происшествия

На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Политика

Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу

История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
РИА Новости вчера в 15:47
Армия и оружие

Польша планирует купить у США 32 истребителя F-35

Польша собирается купить у США 32 истребителя F-35, сообщили СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
ФАН вчера в 13:42
Технологии

Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter

К настоящему моменту твиты хакеров уже удалены. Дорси является одним из основателей Twitter. На его аккаунт подписаны около 4,2 млн человек.
РЕН ТВ вчера в 17:09
Политика

Россия и Украина перенесли обмен заключенными

Ожидаемый в пятницу, 30 августа, обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится.
Вечерние Ведомости вчера в 09:02
Общество

В центре Москвы сегодня пройдет шествие против политических репрессий

Митинги и шествия в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму продолжаются с середины июля.
Эхо Москвы вчера в 17:02
Кино

Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети

Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor вчера в 07:02
Путешествия

Россию чаще всех посещают туристы из Китая

Чаще всех Россию посещают туристы из Китая. Об этом свидетельствуют данные за первое полугодие 2019 года.
РЕН ТВ вчера в 20:49
Футбол

Футболист Панов опроверг нападение на матче «Спартака»

Как писал News.ru, «Спартак» проиграл португальской «Браге» со счётом 1:2 в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы и выбыл из турнира.
News.ru вчера в 10:45
Футбол

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью

В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса вчера в 15:12
Политика

Зеленский предложил Раде переподчинить себе Нацгвардию

Президент Украины Зеленский выступил с предложением к Верховной раде вывести Национальную гвардию из подчинения МВД и переподчинить ему.
ИА Новороссия вчера в 15:22
Космос

На МАКС-2019 представили спутник для показа рекламы из космоса

Planet Today вчера в 03:49
Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

Газета.Ru 29 августа в 17:49
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика

ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным

Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт вчера в 07:57
Музыка

Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»

Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.
Известия вчера в 23:56
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Общество

Расписанный Бэнкси грузовик выставлен на аукцион в Великобритании

Аукционный дом Bonhams 14 сентября выставит на торги в британском городе Чичестер грузовик, расписанный известным британским стрит-арт художником Бэнкси, оценочная стоимость лота составляет 1,3-2 миллиона долларов, сообщается на сайте аукциона.
РИА Новости вчера в 13:42
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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