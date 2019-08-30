Футбол
РИА Новости«Фиорентина» подписала контракт с Мартином Касересом
Итальянская "Фиорентина" на своем сайте объявила о подписании контракта с уругвайским футболистом Мартином Касересом. Сроки соглашения с 32-летним защитником не разглашаются. Касерес стал игроком "Фиорентины" на правах свободного агента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
Наука
Выращенный в лаборатории мини-мозг проявил нейронную активность
Evo-rus.com 13:09
Происшествия
Отсидевшего 36 лет за кражу $50 американца освободили из тюрьмы
Житель Алабамы Элвин Кеннард, который провел в тюрьме почти 36 лет за кражу $50,75 при ограблении пекарни, вышел на свободу 30 августа, сообщает NBC News.
Интерфакс 19:22
Происшествия
В Башкирии найден мертвым пропавший годовалый мальчик
РИА Новости 22:15
Происшествия
При аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека
Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании «Авиаспектр», в пятницу совершил вынужденную посадку в Якутии, сообщил региональный главк МЧС.
Ведомости 10:12
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa 19:10
Политика
«Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть
Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.
Вечерняя Москва 11:56
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Политика
Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.
РИА Новости 21:57
Происшествия
В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник
На Украине в результате взрыва погиб пограничник, сообщает Государственная пограничная служба.
РИА Новости 22:56
Общество
Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября
"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
РИА Новости 05:09
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
Авто
«Горбатое точило» — вы такое помните?
В эпоху «горбатых» Запорожцев ЗАЗ по собственной инициативе разработал семейство грузовых машин с индексом ЗАЗ‑970 — грузовик, цельнометаллический фургон и мини-автобус.
За рулем 23:06
Кино
Брэд Питт рассказал о самой сложной роли в своей кинокарьере
Голливудский актер Брэд Питт заявил, что самой сложной ролью за всю его карьеру оказался астронавт МакБрайд из ленты «К звездам».
Политическая Экспертиза 19:56
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Экономика
Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения
Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости 08:52
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 11:54
Авто
Рендерные изображения купе LADA Vesta появились в Сети
Необходимость появления кузова купе на базе «Весты» особенно остро встала после того, как в семействе появился спорт-седан Vesta Sport со 145-сильным двигателем.
Автоновости дня 07:39
Интернет
«МегаФон» протестировал оборудование для 5G в Петербурге
«МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily 04:40
Политика
США закрывают россиянам безвизовый въезд на Гуам
Администрация Соединенных Штатов приняла решение об отмене безвизового режима въезда граждан России на Гуам и Северные Марианские острова на срок до 45 дней.
Мойка78 20:35
Технологии
Антипиратский закон внесут в Госдуму в сентябре 2019 года
Законопроект, позволяющий блокировать признанный "пиратским" контент в интернет-ресурсах в ускоренном порядке, может быть рассмотрен Госдумой до конца сентября.
Planet Today 12:41
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 28 августа в 22:24
Футбол
«Монако» подписал 18-летнего воспитанника «Локомотива»
«Монако» подписал с 18-летним россиянином контракт сроком до лета 2021 года. Климов является воспитанником московского «Локомотива».
Матч ТВ 22:53
Футбол
Определились соперники «Краснодара» в Лиге Европы
В Монако 30 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где сыграет ФК «Краснодар» «Краснодар» 27 августа после матча с «Олимпиакосом» выбыл из Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где он вступит в борьбу на стадии группового этапа.
Юга.ру 08:01
Религия
Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
РИА Новости 09:35
Баскетбол
Ухнем в Ухани! Россия стартует на чемпионате мира по баскетболу матчем, где на кону все
Можно было подготовиться к отсутствию соцсетей, блокировке мессенджеров, но отсутствию вай-фая на арене в Ухани, где играет Россия, готовиться сложно.
Спорт-Экспресс 16:00
Путешествия
Эксперт оценил китайский турпоток в России
Китайские туристы, которые считаются лидерами реального российского въездного туризма, заняли третье место.
РИА Новости 20:18