Касерес прибыл на медосмотр в «Ювентус»Sport24.ru 05:58

Уругвайский футболист уже прилетел в Турин, чтобы пройти медосмотр в «Ювентусе». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее стало известно, что «старая синьора» заплатит за 31-летнего футболиста всего 600 тыс. евро.

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