Футбол
Карвахаль: «Слышал, как Каземиро ударили по ноге»Soccer.ru 04:52
Рохер Марти
|25′
|28′
Начо Фернандес
|43′
Карим Бензема
Рубен Рочина
|57′
Рубен Рочина
Шейк Дукуре
|60′
Рохер Марти
|60′
|68′
Лукас Васкес Иглесиас
|69′
Тони Кроос
Федерико Вальверде
Рохер Марти
Рафаэль Двамена
|73′
|74′
Карим Бензема
Гарет Бэйл
|78′
Гарет Бэйл
Педро Лопес
|82′
|83′
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
Антонио Луна
|84′
|86′
Начо Фернандес
Рубен Рочина
|88′
Энис Барди
Никола Вукчевич
|89′
|40%
|Владение мячом
|60%
|76%
|Процент точных передач
|85%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|6
|6
|Отборы
|10
|17
|Фолы
|11
|5
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|1
Леванте
Расстановка 5‑3‑2
25
Фернандес
7
Саймон
18
Кабако
14
Везу
4
Робер
22
Луна
5
Дукуре
24
Кампанья
17
Вукчевич
20
Двамена
11
Моралес
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
6
Начо
23
Регилон
10
Модрич
14
Каземиро
15
Вальверде
17
Васкес
11
Бэйл
20
Асенсио
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль считает, что судья не ошибся, когда назначил второй пенальти в ворота «Леванте».
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Президент «Леванте»: «Я посмотрел 37 повторов, второй пенальти в наши ворота удивительный»
ProstoProSportвчера в 23:58
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