Экономика

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежейКоммерсантъ вчера в 18:24

К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
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с чего всё началось

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.
Коммерсантъвчера в 18:24

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Банки предложили по-новому бороться с мошенниками

Газета.Ruвчера в 23:56

Банки предложили новый вид борьбы с мошенниками

Известиявчера в 23:42

«Ъ»: банки предлагают блокировать карты при зачислении подозрительных средств

ТАССвчера в 22:06

Что случилось этой ночью: вторник, 20 августа

Интерфакс00:30

Банки начнут блокировать карты за получение подозрительных платежей

URA.Ruвчера в 19:47

Ассоциация банков России предлагают блокировать карты при зачислении подозрительных средств

Эхо Москвывчера в 23:31

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей

Коммерсантъвчера в 18:24
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Футбол

Гончаренко заявил, что ЦСКА играл лучше «Спартака»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» заявил, что его подопечные играли лучше.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Более 400 советских памятников уничтожили в Польше

В Польше в последние годы были демонтированы 427 советских памятников вне мест захоронений.
Обновлено вчера в 21:58
Киберспорт

На Gamescom 2019 показали премьеры Call of Duty, Need for Speed и «Ведьмак 3»

На церемонии открытия международной выставки Gamescom 2019 в Кельне представили больше двадцати мировых премьер, сообщает издание "Игромания".
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Обновлено вчера в 13:18
Экономика

Составлен рейтинг крупнейших должников России

Как сообщает Министерство финансов, внешний долг России на 1 августа 2019 года составил $53,8 млрд.
Обновлено вчера в 01:25
Политика

Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии.
Обновлено вчера в 21:02
Общество

Новый вид грибов обнаружили в Каталонии

Каталонские микологи обнаружили новый вид грибов, прорастающих в основном на песке.
Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие

В РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний остановили работу

Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Подросток убил семью и покончил с собой

В Ульяновской области 16-летний подросток расправился с семьей, а затем покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 08:22
Транспорт

Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова

«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек

В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Общество

В России с начала года ускорилась убыль населения

За шесть месяцев 2019-го естественная убыль населения России ускорилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Украина договорилась с Румынией об импорте газа с 2020 года

Отмечается, что с 2020 года по такому маршруту на Украину ежегодно будут импортироваться 1,5 млрд куб. газа.
Обновлено вчера в 15:30
Наука

Археологи подобрали неандертальцам метод получения дегтя

Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства

Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму

Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 11:21
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

Обновлено вчера в 23:09
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия

Марка Захарова госпитализировали в реанимацию

Обновлено вчера в 20:35
Здоровье

Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день

Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.
Обновлено вчера в 01:18
Политика

Представитель Зеленского ожидает трудную зиму из-за споров с Россией

Украину может ждать достаточно трудная зима из-за газовых споров с Россией и дефицита угля, заявил представитель украинского президента Владимира Зеленского Андрей Герус в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие

Басурин оценил доклад об участии России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 06:19
Экономика

Определены регионы России с самым доступным бензином

Чтобы определить доступность бензина эксперты разделили среднюю ежемесячную зарплату по региону в период с июня 2018-го по май 2019 года на среднюю цену литра бензина на конец июля 2019 года.
Обновлено вчера в 03:43
Здоровье

Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода

В свою очередь, заведующая терапевтическим отделением ГКБ №31 Марина Анисимова уточнила, что и йод, и зеленка – препараты антисептики бактерицидного действия, то есть вызывающие гибель бактерий в пределах обработки.
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
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К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска

Обновлено 18 августа в 22:58
Финансы

В Госдуме предложили сразу тратить сверхдоходы от продажи нефти

Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил не копить сверхдоходы от продажи нефти, поступающие в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а направлять их на развитие инфраструктуры, реального сектора экономики, образования и здравоохранения, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 22:54
Авто

Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty

Японская компания Toyota представила новый 10-местный микроавтобус Majesty.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

Экс-владельца «Югры» обвинили в хищении 200 млрд рублей

Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину предъявили новое обвинение. Ему вменяют хищение порядка 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:29
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