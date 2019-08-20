Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежейКоммерсантъ вчера в 18:24
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
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с чего всё началось
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.Коммерсантъвчера в 18:24
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Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Омбудсмен ДНР не получала уведомлений из Киева о деле против нее
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что не получала уведомлений от Генпрокуратуры Украины о возбуждении в отношении нее уголовного дела.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Челябинске умерла 17-летняя пассажирка разбившегося ночью автобуса
В больнице Челябинска скончалась 17-летняя девушка, которая получила травмы во время столкновения автобуса и мусоровоза.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» выходит на заключительный этап заводских испытаний
Первый этап заводских ходовых испытаний успешно завершился в конце июня 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Политика
Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Политика
В Израиле объяснились за оскорбившую украинцев жену Нетаньяху
Протокол визита на Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не предполагал активного участия его супруги Сары в церемонии встречи.
Обновлено в 10:53
Авто
Дилеры Hyundai начали продавать в России новый грузовик Hyundai Mighty
Среднетоннажный Mighty заменил в линейке Hyundai грузовик HD78.
Обновлено в 10:52
Общество
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала августа
Обновлено в 06:30
Здоровье
В Москве отменят медсправку для детсадов
Проинформируют, что семья находятся в зоне карантина, и перед возвращением ребенка в детский сад нужно сходить в поликлинику, пройти осмотр и получить справку о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Самарской области изъято 200 литров отравленного подсолнечного масла
Подсолнечное масло, которым предположительно отравились 13 жителей Ульяновской области, изготовил кустарным образом местный пенсионер.
Обновлено в 10:16
Политика
Дефицит врачей в системе первичной помощи РФ составляет 25 тысяч
Дефицит врачей в системе первичной медико-санитарной помощи в РФ составляет 25 тысяч специалистов, среднего медперсонала - 130 тыс. человек, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 10:37
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Авто
В РФ вырос спрос на дизельные автомобили с пробегом
В этом году дизельные автомобили с пробегом покупают на 7% чаще, чем в прошлом, а их средняя стоимость, по данным «Авито», выросла с 873 000 (в июле 2018 года) до 987 000 рублей.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Легкоатлетка Плавунова скончалась во время пробежки
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки в Тамбовской области.
Обновлено в 07:27
Политика
Хакеры атаковали сайт российского посольства в Великобритании
На сайт российского посольства в Великобритании была проведена хакерская атака.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил свою семью
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено 18 августа в 10:29
Происшествия
В Греции разбился вертолет, на борту могли быть двое россиян
В Греции, неподалеку от острова Порос, разбился частный вертолет, на борту могли быть двое россиян, сообщает издание iefimerida.gr.
Обновлено в 10:18
Политика
Путин впервые прокомментировал акции протеста в России
Во время своего рабочего визита во Францию, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, впервые прокомментировал акции протеста, которые проходили в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, недопущенных до выборов по тем или иным причинам.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
СПЧ обратился к главе МВД с просьбой проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве
СПЧ обратился к главам МВД, Росгвардии и СК с просьбой проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве.
Обновлено в 09:33
Футбол
Егоров заявил, что гол «Зенита» в ворота «Ахмата» был отменен ошибочно
Глава департамента и судейства РФС Александр Егоров рассказал об ошибочной отмене гола «Зенита» в ворота «Ахмата» в матче чемпионата России.
Обновлено в 10:03
Политика
Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма
Москва должна перекрыть исток Днепра, если Киев в течение двух суток не разблокирует Северо-Крымский канал, подающий воды Славутича в Крым.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев
Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Обновлено в 10:42