Экономика
Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные картыРИА Новости 05:12
О планах Visa и Mastercard обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты, сообщало ранее РБК. По сведениям источников издания, Visa вводит новые правила уже с 13 апреля, Mastercard — через два года, с 12 апреля 2021-го.
Читать в источнике
Оценить140
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 23:12, Ашберн
Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 22:00
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Происшествия
Появилось видео взрыва в академии в Петербурге
Часть разлетевшихся осколков стекла попадают в автомобиль автора видео. Взрыв в академии им. Можайского произошел днем 2 апреля.
Обновлено в 16:20
Общество
Экс-губернатор Никита Белых попросил отсрочить выплату ₽48 млн штрафа
Осужденный экс-губернатор Кировской области Никита Белых попросил суд отсрочить выплату 48 млн руб. штрафа.
Обновлено в 21:31
Политика
Трамп рассказал о новом слогане на выборах в 2020 году
Президент США Дональд Трамп рассказал, каким будет слоган его предвыборной кампании в 2020 году, сообщает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 22:46
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Транспорт
Летом из Кемерова запустят новый авиарейс
Обновлено в 22:40
Финансы
Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено в 09:35
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Около Курая произошло землетрясение
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено в 16:30
Политика
Осужденному в США за киберпреступления Селезневу отказали в апелляции
Россиянину Роману Селезневу, приговоренному в США к 27 годам лишения свободы за киберпреступления, отказали в апелляции.
Обновлено в 12:00
Экономика
Строители из России и Китая сомкнули железнодорожный мост через Амур
Строители железнодорожного моста через реку Амур сомкнули российскую и китайскую части сооружения, тем самым завершив ключевой этап работ, говорится в сообщении РФПИ, который финансирует проект через Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и CIC).
Обновлено в 08:45
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Обновлено в 13:41
Авто
СМИ: Toyota откроет доступ к своим патентам на технологии гибридных автомобилей
Концерн Toyota планирует в 2019 году открыть бесплатный доступ к своим патентам на технологии производства автомобилей с гибридными двигателями.
Обновлено в 21:43
Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Политика
МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53
Происшествия
В Приморье осудят бывшего директора департамента лесного хозяйства
Чиновник предложил нескольким компаниям решить вопросы, связанные с продлением сроков аренды лесных участков за определённую сумму денег.
Обновлено в 21:50
Происшествия
В Германии автобус со школьниками попал в ДТП
Рейсовый автобус, на котором дети ехали в школу, врезался в дерево в Германии, 20 человек пострадали, сообщила в Facebook полиция города Падерборн в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Обновлено в 05:37
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Авто
Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально
Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено в 12:13
Футбол
«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»
Обновлено в 18:25
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Обновлено в 21:22
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде
Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено в 21:54
Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассталась с мужем
Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
Наука
Артефакты древней культуры Тиуанако достали со дна озера Титикака
Религиозные подношения древней южноамериканской культуры Тиуанако, предшествовавшей инкам, извлекли из донных отложений озера Титикака в Боливии и подняли на поверхность подводные археологи.
Обновлено в 12:34