В Госдуме предложили обязать банки выдавать карты, которые используются для получения льгот на проезд и еду, лишь национальных платежных инструментов. Как пишет РБК, это предложение есть в поправках к закону о национальной платежной системе, которые могут принять во втором чтении.

Карты Visa и Mastercard могут запретить для льгот на проезд

Политика Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер Судно Вооруженных сил Ирана отбуксировало в территориальные воды республики неисправный иностранный танкер, сообщили в МИД ближневосточной страны.

Политика Володин представил свои предложения об изменении Конституции Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.

Спорт Загитова открыла бутылку ударом конька Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.

Здоровье Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Общество Синоптики пообещали хорошую погоду в Москве в выходные Теплая погода вернется в Москву в выходные — воздух в столице днем прогреется до +26 градусов.

Политика Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.

Футбол Вернидуб: уезжая в Россию, украинские футболисты отрекаются от сборной Юрий Вернидуб, бывший главный тренер луганской «Зари», которая в настоящий момент располагается в городе Запорожье, считает, что украинские футболисты отрекаются от сборной, когда переходят в чемпионат России.

Футбол В английской премьер-лиге поменялся регламент С сезона-2019/20 английская премьер-лига будет применять новые правила при составлении турнирной таблицы, сообщает BBC.

Происшествия Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии развелся с «Мисс-Москва» Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.

Экономика Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

Происшествия Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском Самолет МЧС Ил-76, вылетевший в Иркутск, готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского из-за сработавшего датчика неисправности гидравлической системы.

Происшествия Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.

Авто Subaru вновь отзывает автомобили из-за плохой сварки Проблема представляет опасность, потому что плохие сварные швы могут привести к повышенному риску получения травмы при аварии.

Шоу-бизнес Тарзан взбудоражил поклонниц откровенным снимком в красных плавках Певец, актер и самый популярный стриптизер России Сергей Глушко, более известный как Тарзан, опубликовал на своей странице в Instagram откровенное фото в красных плавках.

Происшествия Два фигуранта дела полковника ФСБ Черкалина заочно арестованы Двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина — бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко — заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Политика Байден пошутил про соревнования по отжиманию с Трампом Кандидат в президенты США Джо Байден в шутку заявил, что бросит главе государства Дональду Трампу вызов по отжиманиям от пола, если тот продолжит указывать на его преклонный возраст.

Политика Порошенко отказался идти на допрос Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Зеленский скорректировал действия армии на случай введения военного положения Президент Владимир Зеленский внес изменения в порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на случай введения военного положения (ВП).

Футбол «Спартак» подпишет контракт с полузащитником Мирзовым Контракт 26-летнего футболиста с москвичами рассчитан на три года. Как сообщает Чемпионат.com, клубы согласовали переход Мирзова.

Культура Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Происшествия Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".

Финансы Эксперт назвал наихудший день для рубля Наихудшим днем для рубля может стать последняя пятница месяца — 26 июля, считает сотрудник «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.