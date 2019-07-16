Экономика

Карты Visa и Mastercard могут запретить для льгот на проездСвободная Пресса 00:35

В Госдуме предложили обязать банки выдавать карты, которые используются для получения льгот на проезд и еду, лишь национальных платежных инструментов. Как пишет РБК, это предложение есть в поправках к закону о национальной платежной системе, которые могут принять во втором чтении.
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На карты Visa и Mastercard намерены ввести запрет при получении льгот на проезд и еду

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