Экономика
Карты Visa и Mastercard могут запретить для льгот на проездСвободная Пресса 00:35
В Госдуме предложили обязать банки выдавать карты, которые используются для получения льгот на проезд и еду, лишь национальных платежных инструментов. Как пишет РБК, это предложение есть в поправках к закону о национальной платежной системе, которые могут принять во втором чтении.
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Депутаты предложили предоставлять льготы на проезд только на карты «Мир»
Российская газетавчера в 14:41
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