Карты самых популярных международных платёжных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать в России для получения некоторых видов льгот.

Карты Visa и Mastercard могут запретить для льгот

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