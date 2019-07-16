Экономика

Карты Visa и Mastercard могут запретить для льготDeita.ru вчера в 20:15

Карты самых популярных международных платёжных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать в России для получения некоторых видов льгот.
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В Думе предложили запретить карты Visa и Mastercard для льгот на проезд

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Карты Visa и Mastercard могут запретить для льгот

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News.ruвчера в 13:58

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РИА Новостивчера в 12:35
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
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Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

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Обновлено в 00:09
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Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
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Двое из семи ранее задержанных по статье "разбой" офицеров ФСБ России написали явку с повинной и признали свою вину в содеянном.
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Экс-спикер ДНР подтвердил существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики Андрей Пургин подтвердил существование на территории Мариуполя секретной тюрьмы, где украинские силовики содержат жителей Донбасса, якобы причастных к ополчению ДНР.
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Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
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Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
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Певица Кристина Орбакайте продемонстрировала идеальную фигуру на фоне прекрасного ночного морского пейзажа.
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На Украине кандидат в депутаты пообещал «обломать рога» своему оппоненту

Лидер украинской партии «Гражданская позиция» и кандидат в народные депутаты Анатолий Гриценко пообещал «обломать рога» главе партии «Сила и честь» Игорю Смешко, если его представители будут угрожать оппонентам.
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Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

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Названа причина смерти гандболистки сборной России

Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".
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