Экономика

Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проездРИА Новости вчера в 12:35

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания, следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.
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На карты Visa и Mastercard намерены ввести запрет при получении льгот на проезд и еду

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Коммерсантъвчера в 13:28

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РИА Новостивчера в 12:35
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
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