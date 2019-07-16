Экономика
Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проездРИА Новости вчера в 12:35
Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания, следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.
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Депутаты предложили предоставлять льготы на проезд только на карты «Мир»
Российская газетавчера в 14:41
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:49, Вашингтон
Политика
Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 19:47
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине
Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — «очень хорошо»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
Guardian: британские врачи разделили сиамских близнецов
Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
Обновлено вчера в 05:11
Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали
В испанском аэропорту задержали мужчину, который пытался провести полкило кокаина в Барселону.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие
Немецкое издание призывает Запад дать отпор «российской агрессии»
Немецкое издание призвало Запад дать отпор "российской агрессии", поскольку, по словам авторов материала, Москва не собирается отказываться от своих новых ракет и не намерена спасать ДРСМД.
Обновлено в 00:08
Кино
«Игра престолов» получила рекордные 32 номинации на «Эмми»
Сериал студии HBO "Игра престолов" поставил очередной рекорд, будучи представленным в номинации на 32 награды "Эмми", сообщает РБК.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Вице-премьер Италии рассказал, что получал угрозы от украинцев
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини получал угрозы от украинцев.
Обновлено вчера в 10:49
Финансы
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Компания Porsche пригласила публику испытать систему holoride
Напомним, что первоначально система holoride родилась в Audi Electronics Venture, а потом эта дочерняя фирма Audi стала соучредителем стартапа holoride, нацеленного на доводку и продвижение разработки (правда, Audi Electronics — миноритарный акционер).
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО
Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ
Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено вчера в 07:29
Шоу-бизнес
Ирина Пегова прокомментировала слухи о беременности
41-летняя актриса выглядит просто прекрасно, что подтверждают восторженные комментарии фанатов.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Экс-министр предрек Украине техногенную катастрофу без транзита газа
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в программе «Реальная экономика» на телеканале NewsOne заявил, что страну ожидает настоящая техногенная катастрофа в том случае, если Киев утратит возможность заниматься транзитом газа из России.
Обновлено в 00:44
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Гаджеты
Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено вчера в 15:47
Общество
В Благовещенске ливень подтопил областную больницу и детские сады
Подтопленным оказалось здание детской областной больницы.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере
Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму.
Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие
Эрдоган назвал сроки развертывания С-400 в Турции
Турция полностью развернет российские системы ПВО С-400 к апрелю 2020 года. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган.
Обновлено 15 июля в 16:23
Общество
Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 08:26
Армия и оружие
В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США
В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Жители Владивостока боятся потерять Стеклянную бухту
Обновлено в 00:28
Здоровье
За первое полугодие 2019 года кровь сдали почти 19 тысяч волгоградцев
В целом по Волгоградской области за первые шесть месяцев текущего года кровь сдали почти 19 тысяч человек, средний возраст которых составляет 30–35 лет.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21