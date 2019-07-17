Экономика
Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проездРИА Новости 12:35
Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания, следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
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Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября
Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.
Обновлено в 20:33
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Galaxy S11 выйдет с One UI 2.1. Новая Android Q 10 принесёт смартфонам Samsung интерфейс One UI 2.0
Компания Samsung выпустит обновление с операционной системой Android Q 10, перейдя на новую версию фирменной оболочки One UI 2.0 для своих смартфонов Galaxy.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра
Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор фигурантам дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной.
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В Санкт-Петербурге прошли тренировки Главного военно-морского парада
В Санкт-Петербурге прошли первые тренировки Главного военно-морского парада, который пройдет 28 июля.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
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Экономика
«Займер»: портрет типичного заемщика МФО кардинально изменится
Крупные ссуды, выдаваемые на более длительный срок, требуют снижения рисков кредитора, а значит, портрет типичных заемщиков МФО изменится, — говорят аналитики "Займера".
Обновлено в 15:46
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Экономика
Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
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NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Общество
Сегодня ночью туляки смогут увидеть «пепельную» луну
В ночь с 16 на 17 июля многие россияне смогут наблюдать необычное лунное затмение, называемое астрологами «пепельной» луной.
Обновлено в 08:45
Авто
Найдена Tesla Model S с пробегом почти миллион километров
Обновлено в 06:18
Происшествия
В центре Москвы загорелась гостиница
Обновлено в 16:32
Общество
Конструктор рассказал об уникальности российской подлодки «Пиранья»
Ведущий конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Игорь Караваев рассказал РИА Новости об уникальных характеристиках новейшей, неатомной малой подлодки П-750Б «Пиранья».
Обновлено в 21:08
Политика
Почти 70% россиян заявили о хорошем отношении к Украине
В свою очередь, 12% россиян заявили, что в основном плохо относятся к Украине, а еще 9% — очень плохо.
Обновлено в 21:59
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
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Политика
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16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Политика
Лавров усомнился в скором улучшении отношений РФ и США
В Москве сомневаются, что в ближайшее время можно ждать улучшения отношений между Россией и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
Обновлено в 18:25
Происшествия
Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления
В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
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Кино
Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»
Автор фэнтезийного цикла романов «Песь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что не будет прислушиваться к фанатам о том, как он должен завершить свою книжную вселенную.
Обновлено в 04:04
Авто
Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП
Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 05:53
Политика
Конгресс США принял санкции против госдолга России
Как отметил один из авторов поправки о санкциях против госдолга РФ, демократ Брэдли Шерман, эта мера «посылает четкий сигнал президенту России Владимиру Путину».
Обновлено 13 июля в 22:29
Технологии
Хакеры в четыре раза чаще атакуют умную электронику
Эксперты вычислили, что умная электроника в четыре раза чаще подвергается атакам хакеров.
Обновлено в 21:37
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Львам следует внимательнее подойти к покупкам.
Обновлено вчера в 18:00