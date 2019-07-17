Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания, следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.

Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд

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