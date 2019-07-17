Экономика
Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проездРИА Новости вчера в 12:35
Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания, следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.
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Депутаты предложили предоставлять льготы на проезд только на карты «Мир»
Российская газетавчера в 14:41
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Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
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Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
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