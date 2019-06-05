Экономика
Карты «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 годаКомсомольская правда 04:15
Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев рассказал о планах по внедрению карты "Мир" в странах земного шара. По его словам, государства Евразийского экономического союза начнут принимать ее до конца 2019 года. Кроме того, в этот список попадут Таджикистан и Узбекистан.
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До конца года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».Известиявчера в 17:01
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Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года — Известия
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