Карты «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 годаКомсомольская правда 04:15

До конца года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».

с чего всё началось

Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев рассказал о планах по внедрению карты "Мир" в странах земного шара. По его словам, государства Евразийского экономического союза начнут принимать ее до конца 2019 года. Кроме того, в этот список попадут Таджикистан и Узбекистан.

Карты «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года

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