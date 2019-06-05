Карты «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 годаКомсомольская правда 04:15

До конца года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».

с чего всё началось

Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев рассказал о планах по внедрению карты "Мир" в странах земного шара. По его словам, государства Евразийского экономического союза начнут принимать ее до конца 2019 года. Кроме того, в этот список попадут Таджикистан и Узбекистан.

Карты «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года

Происшествия На Витебском проспекте 33-летний мужчина попал под колеса грузовика В Петербурге грузовик сбил пешехода, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Общество Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.

Политика Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.

Экономика «АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании «АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.

Происшествия Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал вину Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве.

Экономика Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.

Политика Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Общество В Петербурге открылся первый официальный кукольный бордель В самом центре Петербурга открылся досуговый центр для взрослых, в состав которого входит первый в России отель с возможностью аренды секс-кукол.

Политика СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.

Общество Град размером с яйцо: на Крым обрушилась непогода Непогода обрушилась на крымский полуостров в среду днем, в ряде регионов сообщают о граде и грозе.

Технологии Первый видеозвонок в сети 5G совершили из Петербурга в Хельсинки Сегодня, 5 июня, в России был совершен первый международный звонок в сетях 5G.

Экономика Socar получил долю в Антипинском НПЗ Совместное предприятие Сбербанка (40%) и Socar (60%) – ООО «Сокар энергоресурс» – купило кипрскую структуру Vikay Industria lim, которой принадлежит 80% в Антипинском НПЗ (Тюменская обл.), рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к одной из сторон сделки, а также подтвердил представитель Сбербанка.

Политика Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

Общество Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru В работе российского почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. Об этом говорится в отчете downdetector.ru.

Авто «Автотор» начал производство внедорожника BMW X7 Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.

Интернет Почти половина россиян сумела узнать личные данные своих коллег Почти половина россиян (44%) хотя бы однажды видела на работе конфиденциальные данные своих коллег.

Кино Дженнифер Лоуренс обнажилась на премьере «Люди Икс: Тёмный Феникс» В Голливуде состоялась премьера фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс" ("Dark Phoenix"), на которую приехали актеры, сыгравшие главные роли в фантастическом боевике - Софи Тернер, Джессика Честейн, Дженнифер Лоуренс, Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер и другие.

Футбол Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.

Политика Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.