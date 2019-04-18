Экономика
Карты «Мир» начали принимать в ТурцииИнтерфакс 04:59
На сегодняшний день российскими банками выпущено более 56 млн платежных карт "Мир". "Ишбанк" был создан в 1924 году по инициативе основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
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Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
Обновлено в 08:32
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
Официальные дилеры УАЗа уже начинают продавать новые версии знаменитой «Буханки» Комби Трофи.
Обновлено вчера в 02:47
Политика
Сирия ведёт работу по привлечению туристов из России
Министр туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини заявил, что в настоящее время ведётся работа по привлечению туристов из России.
Обновлено в 22:45
Энергетика
В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти
Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено в 12:04
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено в 13:45
Хоккей
«Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном»
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Каролины". Эта победа позволила команде сравнять счет в серии - 2 - 2.
Обновлено в 21:44
Транспорт
Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов
Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории "любителей" и "профессионалов".
Обновлено в 21:10
Происшествия
Пожар произошел в здании отдела полиции на юге Москвы
Вечером в четверг, 18 апреля, произошло возгорание в здании отдела полиции по району Орехово-Борисово Южное.
Обновлено в 14:24
Политика
ГИБДД планирует отменить право на ошибку на теоретическом экзамене
Ранее в ведомстве сообщили, что нововведения на экзаменах в ГИБДД могут ввести уже в следующем году.
Обновлено в 21:06
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено в 10:37
Общество
В сахалинской облдуме обсуждают, как охранять атмосферный воздух
Законопроект "об охране атмосферного воздуха" обсудили на заседании рабочей группы в областной думе.
Обновлено в 22:17
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Общество
ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley
В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
Обновлено в 08:57
Наука
Фактор бедности выявили исследователи
Исследователи из Северо-Западного университета выявили фактор, который может повлиять на финансовую бедность человека.
Обновлено в 11:23
Политика
Москва учтет отказ Мальты пропустить российские самолеты в Венесуэлу
Москва учтет в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Обновлено в 09:05
Политика
Порошенко созвал СНБО в связи с решением суда по Приватбанку
Президент Украины Петр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в связи с решением Окружного административного суда Киева об отмене национализации Приватбанка.
Обновлено в 19:56
Происшествия
В Красноярском крае загорелась крыша жилой пятиэтажки
Кровля пятиэтажного дома загорелась в Канске (Красноярский край).
Обновлено в 22:40
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Экономика
Business Insider назвал «шокирующие» факты об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider представил самые «шокирующие» факты об экономике России.
Обновлено в 22:04
Наука
Высота точек определила читаемость шрифта Брайля
Американские ученые показали, что читаемость шрифта Брайля зависит от того, насколько высокие используются точки.
Обновлено в 09:46
Хоккей
Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира
Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено в 16:15
Политика
Доклад Мюллера назвали победой Трампа
Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа.
Обновлено в 11:40
Политика
Зеленский отказался возвращать Донбасс военным путем
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1" заявил, что не планирует ли он возвращать Донбасс под суверенитет Киева военным путем в случае победы во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 17:17
Экономика
Крупнейшие производители марихуаны Канады и США объявили о слиянии
Соглашение о слиянии подписали канадская компания Canopy Growth Corp и крупнейший производитель каннабиса в США — Acreage Holdings, 18 апреля сообщается на сайте компании Canopy Growth.
Обновлено в 16:50
Гаджеты
Смартфон Oppo Realme 3 Pro выйдет в трех версиях ценой от 215 долларов
Модель Realme 3 Pro выйдет на рынок сразу в трех версиях, главным отличием между которыми будет объем памяти.
Обновлено в 10:31
Политика
Премьер Венгрии предлагал Польше «разделить Украину»
Польский депутат Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве "разделить Украину".
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Авиация Тихоокеанского флота обнаружила подлодки противника в Арктике
Самолеты ТОФ выследили иностранные подлодки в Арктике Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский рассказал об полёте экипажей самолетов Ил-38, входящих в состав противолодочной эскадрильи.
Обновлено в 09:25
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05