Экономика

Карты «Мир» начали принимать в ТурцииИнтерфакс 04:59

На сегодняшний день российскими банками выпущено более 56 млн платежных карт "Мир". "Ишбанк" был создан в 1924 году по инициативе основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
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Эксперты оценили начало обслуживания карты «Мир» в Турции

Известия08:13

Карты «Мир» начали принимать в Турции

Ведомости05:49

Карты «Мир» начали принимать в Турции в сети IS Bank

ТАСС04:46

В Турции начали принимать карты «Мир»

РБК05:26

В Турции начали принимать карту «Мир»

РИА Новости05:05

Карты «МИР» начали принимать в Турции

Российская газета04:59

В Турции первый банк начал принимать карты «Мир»

Интерфакс06:39
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Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
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Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
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Пожар произошел в здании отдела полиции на юге Москвы

Вечером в четверг, 18 апреля, произошло возгорание в здании отдела полиции по району Орехово-Борисово Южное.
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В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено в 10:37
Общество

В сахалинской облдуме обсуждают, как охранять атмосферный воздух

Законопроект "об охране атмосферного воздуха" обсудили на заседании рабочей группы в областной думе.
Обновлено в 22:17
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

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Общество

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В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
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Фактор бедности выявили исследователи

Исследователи из Северо-Западного университета выявили фактор, который может повлиять на финансовую бедность человека.
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Москва учтет в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Политика

Порошенко созвал СНБО в связи с решением суда по Приватбанку

Президент Украины Петр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в связи с решением Окружного административного суда Киева об отмене национализации Приватбанка.
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В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
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Экономика

Business Insider назвал «шокирующие» факты об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider представил самые «шокирующие» факты об экономике России.
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Высота точек определила читаемость шрифта Брайля

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Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
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Доклад Мюллера назвали победой Трампа

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Умер Брэдли Уэлш из фильма «На игле-2»: актера застрелили неизвестные

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Зеленский отказался возвращать Донбасс военным путем

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1" заявил, что не планирует ли он возвращать Донбасс под суверенитет Киева военным путем в случае победы во втором туре президентских выборов.
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Модель Realme 3 Pro выйдет на рынок сразу в трех версиях, главным отличием между которыми будет объем памяти.
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Политика

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Авиация Тихоокеанского флота обнаружила подлодки противника в Арктике

Самолеты ТОФ выследили иностранные подлодки в Арктике Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский рассказал об полёте экипажей самолетов Ил-38, входящих в состав противолодочной эскадрильи.
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Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
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Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
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