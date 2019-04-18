Карты «Мир» начали принимать в ТурцииИнтерфакс 04:59

На сегодняшний день российскими банками выпущено более 56 млн платежных карт "Мир". "Ишбанк" был создан в 1924 году по инициативе основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Политика Зеленский представил будущую президентскую команду Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Общество Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.

Хоккей Сборная России одолела Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ Сборная России одолела Швейцарию в матче Еврочелленджа, сообщает ТАСС. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 5:2.

Общество Дочь Навального поступила в Стэнфордский университет Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная рассказала, что будет учиться в США в один из самых престижных университетов США.

Политика Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину «Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.

Происшествия Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.

Происшествия Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.

Политика Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства.

Авто Электромобиль выиграл звание «Всемирный автомобиль года» В этом году британцы закрепили успех, но на пьедестале впервые оказался автомобиль исключительно с электрическим двигателем, а в тройку лидеров, помимо Volvo S60/V60, вошел еще один электромобиль — Audi e-tron.

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.

Происшествия Гражданин Китая 30 лет прожил с 15-килограммовой опухолью Опухоль весом 15 килограммов была удалена со спины жителя Китая в одной из больниц Шанхая.

Армия и оружие Танк Т-14 «Армата» получил новое покрытие Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман рассказал о новом покрытии, которое получил российский танк Т-14 "Армата".

Шоу-бизнес Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.

Шоу-бизнес Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.

Происшествия Корреспондент «Росбалта» заявил об обысках в своих квартирах Корреспондент информационного агентства «Росбалт» Александр Шварев, в московском офисе которого прошли обыски в рамках уголовного дела о клевете, сообщил РБК, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в двух его квартирах.

Политика Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.

Происшествия Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.

Экономика Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Общество Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.

Происшествия Очевидцы сообщили о падении легкомоторного самолета в Ленобласти Очевидцы сообщили о падении легкомоторного самолета в Ленинградской области.

Политика Зеленский рассказал об отношении к Бандере Кандидат на пост украинского президента Владимир Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина" рассказал об отношении к тому, что в стране называют проспекты в честь националиста Степана Бандеры.

Авто Toyota представила новый ProAce City Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.

Шоу-бизнес Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.

Путешествия Около 100 российских туристов не смогли вылететь на Хайнань из Пулково Российские туристы стали жертвами туроператоров, по вине которых они не смогли вылететь на Хайнань из аэропорта Пулково.