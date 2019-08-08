Экономика
Карты «Мир» начал принимать еще один турецкий банкТАСС 04:40
Платежные карты "Мир" начал принимать турецкий Ziraat Bank. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной карты "Мир"). "Зираат банк", один из крупнейших банков эквайеров Турецкой Республики, начал принимать карты "Мир" в своих устройствах.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:20, Вашингтон
Происшествия
Экс-президент Киргизии сдался властям
Обновлено в 09:38
Политика
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.
Обновлено в 09:45
Экономика
ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров регулятора по вопросам ДКП на 2020 год
Банк России определил график заседаний совета директоров ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики (ДКП) на 2020 год.
Обновлено в 09:08
Финансы
Чистая прибыль ВТБ снизилась на 23%
За аналогичный период прошлого года прибыль составила ₽99,8 млрд. По итогам второго квартала чистая прибыль снизилась на 31%.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В ДТП под Камышином погибли трое. Выжил только саратовский водитель
Авария под Камышином произошла вчера в 17.20. Водитель "Рено Сандеро", 36-летний житель Ижевска, ехал в сторону Саратова по трассе Р-228.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Район взрыва в Белом море закрыли для плавания
На месяц закроют для свободного плавания район Двинского залива Белого моря, возле которого 8 августа произошел взрыв на военном полигоне.
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«Славия» отказалась продавать «Спартаку» Соучека и Краля
Председатель совета директоров чешского клуба "Славия" Ярослав Тврдик сообщил, что полузащитники команды Томаш Соучек и Алекс Краль в ближайшее время не будут проданы в московский "Спартак".
Обновлено в 05:46
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном
Обновлено вчера в 10:56
Здоровье
В Башкирии восемь врачей получили миллионные сертификаты
По поручению Радия Хабирова в этом году выплату в размере одного миллиона рублей получат также 125 врачей дефицитных специальностей, прибывающие в медорганизации.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Илью Яшина доставили в суд
Обновлено в 09:19
Хоккей
«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в матче Кубка президента Казахстана
Хоккеисты казанского "Ак Барса" нанесли поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче предсезонного турнира Кубок президента Казахстана.
Обновлено в 07:32
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Футбол
Бывший защитник «Спартака» может перейти в «Эвертон»
«Эвертон» хочет усилить свою линию обороны защитником «Манчестер Юнайтед» Маркосом Рохо.
Обновлено в 09:04
Музыка
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Мосгорсуд освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко
Услугами гадалки Михай пользовался скандально известный полковник МВД Дмитрий Захарченко.
Обновлено в 08:23
Интернет
Microsoft прослушивает все переведённые звонки Skype
Один из подрядчиков Microsoft рассказал, что мог узнать полные адрес пользователей, который рассказывал их Cortana, даже несмотря на заявления компании о защите таких данных, включая сокрытие личной информации.
Обновлено в 00:13
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Экономика
Правительство заставит госкорпорации отчитываться о развитии
Правительство решило обязать государственные корпорации ежегодно отчитываться о выполнении их стратегий развития.
Обновлено в 07:52
Футбол
Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 04:57
Политика
Зеленский пообещал Варфоломею защищать независимость церкви
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал защищать независимость церкви.
Обновлено в 09:31
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении вывести силы США с севера Сирии, где Турция планирует новую военную операцию, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:30
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Наука
Нейросети Google принесли не прибыль, а полумиллиардные убытки
Согласно официальной финансовой отчётности, которую изучил Bloomberg, в прошлом году выручка выросла до 125 миллионов долларов (около 8,1 миллиарда рублей), но при этом убытки составили более 570 миллионов (37,2 миллиарда рублей).
Обновлено в 08:18