Платежные карты "Мир" начал принимать турецкий Ziraat Bank. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной карты "Мир"). "Зираат банк", один из крупнейших банков эквайеров Турецкой Республики, начал принимать карты "Мир" в своих устройствах.

Карты «Мир» начал принимать еще один турецкий банк

Политика В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.

Экономика ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров регулятора по вопросам ДКП на 2020 год Банк России определил график заседаний совета директоров ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики (ДКП) на 2020 год.

Финансы Чистая прибыль ВТБ снизилась на 23% За аналогичный период прошлого года прибыль составила ₽99,8 млрд. По итогам второго квартала чистая прибыль снизилась на 31%.

Происшествия В ДТП под Камышином погибли трое. Выжил только саратовский водитель Авария под Камышином произошла вчера в 17.20. Водитель "Рено Сандеро", 36-летний житель Ижевска, ехал в сторону Саратова по трассе Р-228.

Происшествия Район взрыва в Белом море закрыли для плавания На месяц закроют для свободного плавания район Двинского залива Белого моря, возле которого 8 августа произошел взрыв на военном полигоне.

Футбол «Славия» отказалась продавать «Спартаку» Соучека и Краля Председатель совета директоров чешского клуба "Славия" Ярослав Тврдик сообщил, что полузащитники команды Томаш Соучек и Алекс Краль в ближайшее время не будут проданы в московский "Спартак".

Финансы Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.

Здоровье В Башкирии восемь врачей получили миллионные сертификаты По поручению Радия Хабирова в этом году выплату в размере одного миллиона рублей получат также 125 врачей дефицитных специальностей, прибывающие в медорганизации.

Общество Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану» Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".

Музыка Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Происшествия Мосгорсуд освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко Услугами гадалки Михай пользовался скандально известный полковник МВД Дмитрий Захарченко.

Интернет Microsoft прослушивает все переведённые звонки Skype Один из подрядчиков Microsoft рассказал, что мог узнать полные адрес пользователей, который рассказывал их Cortana, даже несмотря на заявления компании о защите таких данных, включая сокрытие личной информации.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.

Кино Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.

Экономика Правительство заставит госкорпорации отчитываться о развитии Правительство решило обязать государственные корпорации ежегодно отчитываться о выполнении их стратегий развития.

Футбол Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.

Политика Зеленский пообещал Варфоломею защищать независимость церкви Президент Украины Владимир Зеленский пообещал защищать независимость церкви.

Экономика Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.

Армия и оружие США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении вывести силы США с севера Сирии, где Турция планирует новую военную операцию, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Политика Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.

Происшествия ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты» Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.