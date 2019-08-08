Экономика
Карты «Мир» начал принимать еще один турецкий банкТАСС 04:40
Платежные карты "Мир" начал принимать турецкий Ziraat Bank. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной карты "Мир"). "Зираат банк", один из крупнейших банков эквайеров Турецкой Республики, начал принимать карты "Мир" в своих устройствах.
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Йон Фьолусон: «Краснодар» сделал все, что мог в матче с «Порту»
Защитник «Краснодара» Йон Фьолусон после поражения от «Порту» (0:1) в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов не стал жаловаться на судейство и заявил, что ждет тяжелой ответной игры.
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Maserati готовит лимитированную серию Levante и Quattroporte
Итальянский производитель дорогих авто выпустит лимитированные версии своих моделей Maserati Levante и Quattroporte.
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ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
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ФАС возбудила дело против Apple
ФАС возбудила дело против Apple. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
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«Суд временно арестовал 24 из 26 человек, задержанных в понедельник полицией возле торгового центра М1 в Кракове на проспекте Мира», - сообщает новость местная радиостанция RMF FM.
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