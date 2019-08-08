Экономика

Карты «Мир» начал принимать еще один турецкий банкТАСС 04:40

Платежные карты "Мир" начал принимать турецкий Ziraat Bank. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной карты "Мир"). "Зираат банк", один из крупнейших банков эквайеров Турецкой Республики, начал принимать карты "Мир" в своих устройствах.
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Российские карты «Мир» начал принимать один из крупнейших банков Турции

Областная газета05:38

Один из крупнейших банков Турции начал принимать карты «Мир»

Интерфакс06:08

Один из крупнейших банков Турции начал принимать карты «Мир»

Российская газета04:35

Турецкий Ziraat Bank начал принимать карты «Мир»

Вестник Кавказа04:53

Карты «Мир» начал принимать еще один турецкий банк

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Турецкий Ziraat Bank начал принимать карты «Мир»

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